SON DAKİKAERDOĞAN: AR-GE HARCAMALARIMIZ YETERLİ DEĞİL - CANLI

TÜRKİYE'Yİ UÇURACAK PROJE ONAYLANDI

Türkiye'yi uçuracak proje onaylandı

Rusya, Türk Akımı doğalgaz projesine ilişkin anlaşmayı onayladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya Federasyon Konseyi bugünkü oturumunda Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı kabul etti.

Parlamentonun alt kanadı Duma, anlaşmayı 20 Ocak'ta onaylamıştı.

Hükümetlerarası anlaşması Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan Türk Akımı projesi kapsamında, biri Türkiye pazarı, diğeriyse Avrupa pazarının ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere 2 boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.

Hatlardan her birinin kapasitesinin yıllık 15.75 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.

Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.

556
Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...
İki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansürİki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansür
2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"
Domates simgesine silahlı saldırı ! Başkan çıldırdıDomates simgesine silahlı saldırı ! Başkan çıldırdı
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Sayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadıSayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadı
Gelin altınları alıp kaçtı !Gelin altınları alıp kaçtı !
İş adamının oğlu ölü bulunduİş adamının oğlu ölü bulundu
ABD'den zırhlı araç açıklamasıABD'den zırhlı araç açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS