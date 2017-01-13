"ÜÇ GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA..."

"Üç gündür yoğun bakımda..."

Oyuncu Özge Borak, anneannesi için sosyal medyadan dua istedi.

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Oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabına düştüğü notla yoğun bakımdaki anneannesi için dua isteğinde bulundu

Güldür Güldür adlı programın kadrosundan ayrılarak kendisine farklı bir yol seçen Özge Borak, ailesine düşkün isimlerden. Sosyal medya hesabında ailesiyle ilgili sıklıkla fotoğraf yayınlayan Borak, bu defa anneannesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Anneannesinin üç gündür yoğun bakımda olduğunu belirten Özge Borak, kendisini takip eden hayranlarından dua istemeyi de ihmal etmedi. İşte Borak’ın o paylaşımı:

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Annemin Facebook’taki yazısını gören (Benim Facebook hesabım olmadığı için bilemiyorum), bizim arayıp haber verdiğimiz veya bir şekilde haberi olup da arayan, gelen, mesaj gönderen, alakadar olan herkese çok teşekkür ederiz. Güç buluyoruz sayenizde. Bu mesajı da “Neden haber vermedin?” diyecek olanlar için buradan yazmak istedim. İnsanlara aynı anda ulaşabileceğim tek yer şu an burası. Anneannem üç gündür yoğun bakımda, bizim de gidip, gelip kapıda beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Dualarınıza ihtiyacımız var.”

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