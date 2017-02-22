Üniversite mezunlarına memurluk fırsatı

Hükümetin, istihdam seferberliği kapsamında 1.5 milyon kişiyi iş sahibi yapacak paketleri uygulamaya koymasından sonra önemli bir adımda İŞKUR’dan geldi. İŞKUR, mevcut 3533 İş ve Meslek Danışmanına ilave olarak 3000 kadro için daha maliye bakanlığına başvuruda bulundu.

İŞKUR, yeni alacağı 3000 kadro ile birlikte toplamda 6533 iş ve meslek danışmanı ile kapı kapı dolaşarak iş arayanlara koçluk yapacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İŞKURve diğer sektör temsilcileri ile çalışarak İş ve Meslek Danışmanlığı’na ilişkin Ulusal Yeterliliği yeniden yayınladı ve artık sınav yeni yeterliliğe göre gerçekleştirilecek. Ülkemizde İş ve Meslek Danışmanlığı alanında en çok belgelendirme faaliyetini gerçekleştiren kurum olanSakarya Üniversitesi Sürekli eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM), yeni yeterliliğe göre sınav yapacak.



SAÜSEM Personel Belgelendirme Koordinatörü Öğretim Görevlisi Songül Döğer konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

İŞKUR’da istihdam edilen İş ve Meslek Danışmanlarınınçoğunluğunun belgelendirilmesi tarafımızdan gerçekleştirildi. İş ve Meslek Danışmanlığı sınavına lisans mezunu herkes katılabiliyor. 4 yıllık lisans diploması dışında hiçbir eğitim şartı yok. Sınav teorik ve performans (uygulamalı) olmak üzere iki aşamalı gerçekleştiriliyor. Yeni revizyon ile birlikte performans sınavı içerisinde üç farklı etkinlik ile tamamlanacak. İş ve Meslek Danışmanları sadece İŞKUR’da değil özel istihdam bürolarında ve işletmelerin insan kaynakları departmanlarında da istihdam edilebiliyor. İlk sınavda başarısız olan adaylarımız, ikinci sınavda sadece başarısız oldukları alandan ücretsiz olarak sınava katılabilecekler.”

SINAV NE ZAMAN VE NEREYE BAŞVURULACAK?

Sınavı, Sakarya Üniversitesi- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM), 25 Mart 2017 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirecek. Sınav için son başvuru tarihi 19 Mart 2017.

Sınav hakkındaki tüm detaylı bilgilere ve başvuru işlemlerine http://www.sausem.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.