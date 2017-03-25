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VALİ YARDIMCISI KOCADAN KİM KORUYACAK?

Vali yardımcısı kocadan kim koruyacak?

Vali yardımcısı olan eşinden şiddet gördüğü için devlete sığınma evine yerleştirilen genç kadın ve çocuğu şiddetten kurtulabilmek için 3 il değiştirdi.

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Öğretmen B.K., şu anda bir Karadeniz kentinde vali yardımcısı olan eşinden şiddet gördüğü için devlete sığındı. Sığınma evine yerleştirilen B.K. ve çocuğu, eski kocanın baskısından kaçmak için 3 kent değiştirdi. İsimleri değiştirilen anne ve çocuğu devlet korumasında...

Daha önce Kütahya, Çankırı, Mardin, Tunceli, Iğdır ve Artvin’de görev yapan, şimdi ise Karadeniz Bölgesi’ndeki bir kentte vali yardımcısı olan Ş.K.’nın öğretmen eşi B.K., 3 yıl önce kocasının kendisi ve çocuğuna şiddet uyguladığını belirterek aynı ildeki bir kadın sığınma evine yerleşti. Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, ardından eşinden boşanan B.K., çocuğu A.T.K. ile birlikte Sakarya’daki bir sığınma evine yerleştirildi. İddiaya göre vali yardımcısı, 2 yıl önce eski eşi ve çocuğunun izini burada da buldu. Ardından da çocuğunu almak için sığınma evindeki eski eşine psikolojik baskı yapmaya başladı.

Durumu fark eden yetkililer araya girerek görüşmeleri engelledi, olay sonrası farklı bir şehre gönderilmeyi talep eden tarih öğretmeni B.K.’nın isteği de kabul edildi.

DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

Vali Yardımcısı Ş.K.’nın psikolojik baskı uyguladığı eski eşi Berrin K. ve çocuğu A.T.K.’nın önce mahkeme kararıyla isimleri değiştirildi. B.K. ve çocuğu, daha sonra farklı bir kente gönderilerek devlet koruması altına alındı.

Habertürk
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