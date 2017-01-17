VATANDAŞI ÇARPAN AKARYAKIT İSTASYONLARINA CEZA

Vatandaşı çarpan akaryakıt istasyonlarına ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısından itibaren geçerli olan akaryakıt zamlarını daha erken uygulayan istasyonlara ceza yağdırdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

EPDK, son dönemde bazı akaryakıt istasyonlarının gece yarısından itibaren geçerli olması gereken zamları daha önce yansıttığına yönelik gelen ihbarlar üzerine denetimini artırdı.

EPDK yetkilileri, fırsatçı istasyonların vatandaş tarafından kendilerine bildirilmesi halinde, anında otomasyondan kontrolünü yaparak akaryakıt şirketlerine cezai işlem uyguladıklarını kaydetti. Bu kapsamda vatandaşlar, eğer zammı önceden yansıtan firma ile karşılaşırlarsa, aldıkları akaryakıtın faturasının fotoğrafıyla şikayet başvurusu yapabilecek.

Yine vatandaş, eğer bir istasyon akaryakıt satmıyorsa onu da EPDK'ya şikayet edecek. Vatandaşa akaryakıt satmayan istasyon, otomasyondan kontrol edilecek. Eğer yakıtı var da satmıyorsa o firmaya da cezai işlem uygulanacak. Vatandaşlar şikayetlerini EPDK'nın internet sitesinden yapabilecek. 

Sabah
605
Otopsi raporunda korkunç detayOtopsi raporunda korkunç detay
Recep İvedik'e o ülkeden çok sert tepkiRecep İvedik'e o ülkeden çok sert tepki
Eşini başka adamla yakalayınca...Eşini başka adamla yakalayınca...
İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?
Pınar Altuğ'un elbisesi olay olduPınar Altuğ'un elbisesi olay oldu
PKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktıPKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktı
Yerli silah 'Korkut' tüm testleri geçtiYerli silah 'Korkut' tüm testleri geçti
Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!
Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS