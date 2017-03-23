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VİYANA'DA TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE ÇİRKİN PANKART!

Viyana'da Türk Büyükelçiliği’ne çirkin pankart!

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği binasının çatısına çıkan bir grup, "Erdoğan, Türklerini yurduna götür" yazılı pankart astı.

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği binasının çatısına çıkan bir grup, "Erdoğan, Türklerini yurduna götür" yazılı pankart açarak, resmen Türk toprakları olarak kabul edilen Büyükelçiliğine saldırı düzenledi.

Viyana'da Türk Büyükelçiliği binasının çatısına yan apartmandan geçen aşırı sağcı Avusturya Kimlik (Identitre Bewegung) Hareketi mensubu kişiler, elçilik binasının ön cephesine Avusturya'nın eski komutanlarından Prens Eugen'in siluetinin bulunduğu, üzerinde "Erdoğan, Türklerini yurduna götür" yazılı pankart açtı. Elçilik çalışanlarının müdahalesi ile derhal olay yerinden uzaklaştırılan saldırganlar, çektikleri fotoğrafları kendi internet sitelerinde paylaştı.

Viyana Büyükelçilik güvenlik birimlerinin olaya müdahale etmediği görülürken, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı binada, soruşturma devam ediyor.

İHA
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