Wikileaks CIA'den geldiği iddia edilen binlerce belgeyi yayımladı

Wikileaks internet sitesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Siber İstihbarat Merkezi'nden geldiğini iddia ettiği binlerce belge yayımladı.

Associated Press ajansının haberine göre, belgelerin dökümünün doğruluğu henüz onaylanmazken, CIA yetkililerinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Çeşitli kuruluşlara güvenlik hizmeti sunan Rendition Infosec'in kurucusu Jake Williams söz konusu belgeleri incelediğini ve belgelerin doğru olabileceğini ifade etti.

Uzun süredir üst düzey devlet sırlarını yayımlayan Wikileaks'in son hamlesi, "CIA'in siber casusluk yöntemlerini ne şekilde kullandığına dair aydınlatıcı bir bakış açısı sunacağı" değerlendirmelerine neden oldu.

AKILLI TELEFONLARI TAKİP EDİYORLAR

Wikileaks yeniden sahnede, bu kez Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) gelmiş geçmiş en büyük ifşasına başlandı. Yayımlanan 8 bin 761 belgenin adı Vault 7.

İnternet sitesinin sayfalarına taşıdığı belgelerde, CIA'in geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve internete bağlanan televizyonlara nasıl sızdığı anlatılıyor.

Windows, Android, iOS, OSX, Linux...

Sızılan bilgisayar tipleri Windows, Android, iOS, OSX ve linux, ayrıca internet sağlayıcılar da CIA tarafından kullanılmış. Belgelere göre, Android işletim sistemini kullanan telefonlardan ses ve mesaj trafiği toplanıyor.

Popüler iletişim platformları Signal, WhatsApp ve Telegram da yine sızılan yerler arasında.



Samsung, HTC ve Sony marka cihazların tümü izleniyor. Samsung'un F8000 model akıllı televizyonu ise bir başka ses getiren platform oldu. Televizyon sahipleri cihazı kapatsa da aslında ses kaydedilip görüntü alınıyor. Sistemin adı, Weeping Angel-Ağlayan Melek.

Uluslararası istihbarat örgütünün özel bir iPhone ve iPad birimi var. Söz konusu cihazların kamerasına, mikrofonuna ve yazışmalarına rahatlıkla giriliyor.

Dikkat çeken bir başka bilgi, araçların bilgisayar sistemlerine sızılması. WikiLeaks, bu yöntemin suikastler için kullanılabileceğini belirtiyor.

Wikileaks, 2013-2016 arasını kapsayan belgelerdeki kodlar ve isimlerin paylaşılmayacağını duyurdu.

SNOWDEN'DEN İLK AÇIKLAMA: BELGELER GERÇEK

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) sırlarını ifşa ederek dünyayı değiştiren Snowden, Twitter hesabından yazdığı mesajda program ve ofis isimleri ile şifreleme sistemlerinin belgelerin gerçek olduğuna yönelik bir işaret olduğunu vurguladı.

Belgeler üzerinde çalıştığını aktaran Snowden, "CIA ve FBI'ın Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok kullanılan akıllı telefonların zayıflıklarını bildiğini ancak onları casusluk yapmak için açık tuttuğunu gösteren kanıtlar artıyor. Wikileaks'in elindeki büyük bir şeye benziyor. Otantik gözüküyor" dedi.

DÜNYA KONUŞUYOR, CIA SUSUYOR

CIA sözcüsü Jonathan Liu, belgelerin içeriği ve doğruluğuyla ilgili yorum yapmayacaklarını ilan etti.

New York Times gazetesi, konuyla ilgili haberinde belgelerin orijinal olup olmadığını araştırdıklarını ve henüz tespit edemediklerini aktardı.

Euronews'e konuşan siber güvenlik uzmanı Raphael Satter, "Eski bir CIA yetkilisi ile konuştum ve bunun gerçekten çok kötü olduğunu ifade etti. CIA ile ciddi bir hesaplaşmanın olacağını söyledi. Şaşırmış gibi görünüyordu. İnsanlar bu yüzden işlerini kaybetmediyse şaşıracağını belirtti" dedi.