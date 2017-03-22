Wilma Elles'in zorla senet imzalattırdığı ileri sürüldü

2015 yılında vizyona giren ‘Zilin Sesi’ filminde başrol oynayan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, eşi Kerem Göğüş ve avukatı Talha Aslan, Elles'in filmden alacağı ücretin bir kısmını ödenmemesi üzerine, filmin galasının yapıldığı gün, yapımcı Esen Murat Özteke'ye şantaj ve tehditle senet imzalattırdıkları iddiasıyla ifade verdi.

Yapımcı Murat Özteke, “Elles, filmin galası öncesi eşi ve avukatlarıyla yanıma gelip 50 bin lira alacağının olduğunu söyledi. Eğer senet imzalamazsam ‘Galada rezalet çıkaracağım’ dedi. Bana zorla 50 bin liralık senet imzalattılar” diyerek, Elles, eşi ve avukatından şikayetçi olmuştu.

Özteke'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye çağrılan Elles, Göğüş ve Aslan, ‘şüpheli' sıfatıyla verdikleri ifadede, yapımcı Özteke'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdüler.

‘BENİ GALA GÜNÜNE KADAR OYALADI’

Galanın yapıldığı AVM'ye 7 aylık hamile haliyle gittiğini ve yapımcının reklam için kendisini şikayet ettiğini öne süren Elles ifadesinde, “Ben yapımcısı Esen Murat Özteke'nin olduğu ‘Zilin Sesi’ adlı filmde rol aldım. Film ücretinin bir kısmını peşin olarak almıştım. Film sebebiyle 52 Bin 480 TL daha alacağım vardı. Sözleşmeye göre bu para bana en geç 21 Şubat 2015 tarihinde ödenecekti, fakat ödenmedi. Özteke, parası kalmadığı için bana senet vermeyi teklif etti, kabul ettim. Beni gala gününe kadar oyaladı. Avukatım tarafından Özteke'ye ihtar gönderildi. İhtarnameden sonra gala günü senet vermeyi teklif etti. Gala için hazırlanmam gerektiğinden senet için avukatımın gitmesini uygun gördüm” dedi.

ZORLA SENET İMZALATSAK BÖYLE BİR ORTAM OLMAZDI’

Avukatı Aslan'ın Özteke ile görüşerek senedi aldığını kaydeden Elles, “Galada son derece samimi karşılandım. Çok samimi ortamda gerçekleşen galada yan yana fotoğraflarımız da var. Biz kendisinden zorla senet alsak, böyle bir ortam olmazdı. Galadaki tüm fotoğraflar incelense, böyle bir olayın yaşanmadığı anlaşılacaktır. Ayrıca şikayet galadan hemen sonra yapılmadı. Senedin ödeme tarihi gelmişti. Senedi protesto için bankaya verdim. Şikayet bu tarihten sonra oldu. Protestodan birkaç gün sonra gazetede, Özteke'nin beni şikayet ettiğini gördüm. Borcunu ödememek ve filmi tekrar gündeme taşımak için ismimi kötüye kullandı. Ben çok barışçıl bir insanım. Özteke'ye çok zaman tanıdım. Ödeme zorluğu içinde olduğunu görünce anlayışlı oldum. Her türlü görev ve sorumluluğumu yerine getirdim. Galada da 7 aylık hamile bir kadın olarak en güzel şekilde filmimi temsil ettim” diye konuştu.

‘GALADA BİR GÖRÜŞME YAPMADIK’

Wilma Elles'in eşi işadamı Arif Kerem Göğüş ifadesinde, eşiyle birlikte gala gecesine katıldığını, galanın yapıldığı salonda ücretle ilgili bir görüşmesinin olmadığını belirterek, “Biz Wilma Elles ve avukatımızla birlikte Özteke'den senet almadık. Alacak verecek olayında hiçbir şekilde bulunmadım” dedi.

AVUKAT: SENEDİ ALMAYA TEK BAŞIMA GİTTİM

Wilma Elles'in avukatı Talha Aslan ise oyuncunun yapım şirketinden alacağı ücretin bir kısmının ödenmediğini ifade ederek, “Yapımcı, Wilma Hanım’ı gala gününe kadar oyalamış. Gala günü kalan ücret için senet vermeyi teklif etmiş. Wilma Hanım’ın eşi Kerem Bey beni arayarak durumu anlattı. Yapımcı Özteke'nin, gala günü senet vereceğini söyledi. Senedi onların adına almamı istedi. Galanın yapılacağı AVM'ye giderek bir kafede Özteke ile buluştuk. Yanımda Wilma Hanım ve Kerem Bey yoktu. Özteke yanında hazır bir senet getirmişti. Hazır senet alamayacağımı söyleyerek, yanımda yeni bir senet yazmasını istedim. Yanında boş senet yokmuş. Benim yanımda olduğunu söyleyerek, kendisine boş senet verdim. Senedi doldurdu ve imzaladı. Borçlumuz hem şahıs, hem de şirket olacaktı ama Özteke şirketi borçlu olarak yazmak istemedi. Zorla senet imzalatsak şirketin unvanını da yazardık” diye konuştu.