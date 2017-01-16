YABANCI YATIRIMCILARIN GÖZDESİ: TÜRKİYE

Yabancı yatırımcıların gözdesi: Türkiye

Türkiye yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. 21 bin kişi gayrimenkul konusunda Türkiye'yi tercih etti.

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Türkiye, yabancılara gayrimenkul satışı konusunda yine en çok tercih edilen ülke oldu. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan ve İngiltere vatandaşları...

Türkiye, coğrafi koşulları ve iklim şartlarıyla 2016'da da yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Geçen yıl başta Körfez ülkelerinden olmak üzere 21 bin 178 yabancı uyrukluya, 19 bin 91 konut ve bin 912 parsel satışı gerçekleştirildi.

En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına "3 yıl satılmaması" şerhi koydurarak satın aldığı ilgili kurumlarca tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin kararın geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, gözler bu yatırımcılara çevrildi.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, özellikle Körfez ülkeleri ve İngiltere'deki yatırımcıların tercihi olan Türkiye'de son 10 yılda 8 bin 796 parsel (arsa, bağ, bahçe, tarla vb) ve 102 bin 745 konut, 121 bin 524 yabancıya satıldı.

Genel Müdürlüğün 2016 verilerine göre ise 21 bin 178 yabancı uyruklu, bin 912 parsel ve 19 bin 91 konut satışıyla Türkiye'de taşınmaz sahibi oldu. Ayrıca yabancılar geçen yıl, önceki senelerde edindikleri bin 15 taşınmazı elden çıkardı.

EN ÇOK TALEP IRAKLILARDAN

Mülk edinimi konusunda Türkiye'yi tercih edenlerin başında sırasıyla Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan ve İngiltere vatandaşları geliyor.

Bu kapsamda geçen yıl Iraklılara 3 bin 459, Suudi Arabistanlılara bin 642, Kuveytlilere bin 640, Afganlara bin 518, İngilizlere ise bin 298 taşınmaz satışı gerçekleştirildi.

AFGANLAR İSTANBUL'U, KUVEYTLİLER BURSA'YI TERCİH ETTİ

Yabancılar, geçen yıl İstanbul'dan 6 bin 411, Antalya'dan 4 bin 971, Bursa'dan bin 344, Aydın'dan bin 287, Yalova'dan ise bin 31 taşınmaz edindi.

İstanbul'u en çok tercih edenlerin başında, bin 98 taşınmaz alan Afganlar gelirken, bunu 944 taşınmazla Irak ve 735 konutla Suudi Arabistan vatandaşları izledi.

Iraklılar, İstanbul dışında yatırım tercihlerini Yalova ve Antalya'dan yana kullandı. Ruslar taşınmaz satın almak için Antalya, Kuveytliler Bursa, İngilizler ise Muğla ve Aydın'ı seçti.

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