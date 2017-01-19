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YAĞ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

Yağ fabrikasında korkutan yangın

Balıkesir'de bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın herkesi korkuttu.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasında, zeytinyağı ısıtma kazanlarından birinin vanasındaki küçük çaplı patlamayla birlikte çıkan yangın korku yarattı. Ölen ve yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ayvalık'ın Telli Kavak Mevkisi'ndeki bir yağ fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında, zeytinyağı ısıtma kazanlarından birinin vanasında küçük çaplı patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay anında kazanın yakınında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ölen ve yaralanan olmazken fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri bir saatte güçlükle söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, fabrika yetkilileri, patlama ve yangınla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

DHA
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