Yasemin Yalçın: Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştük

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı, ‘Vezir Parmağı’ adlı komedi filmi Anamur’un MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Türe tarafından Kırmızıgül’e yönelik ‘PKK terör örgütüne sempati ile bakıyor’ ve Kayseri Develi ilçesinin AK Partili Mehmet Cabbar tarafından filme yönelik ‘milli ve manevi değerlere aykırı’ açıklamalarıyla gündeme geldi. Her iki başkan da filmin ilçelerinde gösterilmeyeceğini söyledi.

Filmin oyuncularından tecrübeli sanatçı Yasemin Yalçın, Mahsun Kırmızıgül’ü hedef alan iddialara karşı Gazete Duvar’a şu açıklamayı yaptı, “Mahsun ülkesini, vatanını seven bir adam, insan gibi insan. Bu muameleyi hak etmiyor. Doğduğu yere bakılıyor ve ötekileştiriliyor. Artık bu ayrımcılık bitmeli. Bir filmi beğenmeyebilirsiniz, gayet doğaldır. Başarısızlıklar da insanı olgunlaştırır. Ancak daha filmi izlemeden bambaşka bir yerden saldırıya başladılar. Nihat Doğan’ın ağzına kadar düştük. Film eleştirisi Nihat Doğan’a kaldı. Yaptığımız işe saygı kalmamış, daha ne söyleyeyim!”