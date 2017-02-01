YASEMİN YALÇIN: NİHAT DOĞAN'IN AĞZINA KADAR DÜŞTÜK

Yasemin Yalçın: Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştük

'Vezir Parmağı' filmi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Mahsun Kırmızıgül'e Yasemin Yalçın'dan destek geldi.

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Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı,  ‘Vezir Parmağı’ adlı komedi filmi Anamur’un MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Türe tarafından Kırmızıgül’e yönelik ‘PKK terör örgütüne sempati ile bakıyor’ ve Kayseri Develi ilçesinin AK Partili Mehmet Cabbar tarafından filme yönelik ‘milli ve manevi değerlere aykırı’ açıklamalarıyla gündeme geldi. Her iki başkan da filmin ilçelerinde gösterilmeyeceğini söyledi.

Filmin oyuncularından tecrübeli sanatçı Yasemin Yalçın, Mahsun Kırmızıgül’ü hedef alan iddialara karşı Gazete Duvar’a şu açıklamayı yaptı, “Mahsun ülkesini, vatanını seven bir adam, insan gibi insan. Bu muameleyi hak etmiyor. Doğduğu yere bakılıyor ve ötekileştiriliyor. Artık bu ayrımcılık bitmeli. Bir filmi beğenmeyebilirsiniz, gayet doğaldır. Başarısızlıklar da insanı olgunlaştırır. Ancak daha filmi izlemeden bambaşka bir yerden saldırıya başladılar. Nihat Doğan’ın ağzına kadar düştük. Film eleştirisi Nihat Doğan’a kaldı. Yaptığımız işe saygı kalmamış, daha ne söyleyeyim!”

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