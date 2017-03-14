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YGS'DE AKILALMAZ KOPYA TAKTİĞİ

YGS'de akılalmaz kopya taktiği

Pazar günü düzenlenen YGS'de ayakkabılarına gizledikleri dijital cihazlarla sınava girmek isteyen 5 şahıs yakalandı.

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Pazar günü ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) Şanlıurfa'dan katılan 5 şahıs, çeşitli yerlerine gizledikleri dijital kopya araçlarıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, YGS'ye dijital kopya araçlarıyla girmeye çalışan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken şahısların üst aramasında 4 ayakkabının tabanına cep telefonu, bluetooth kulaklı cihazı ve normal kulaklık ile kopya kağıtları gizledikleri belirlendi.

YGS'de akılmaz kopya taktiği

Gözaltına alınan Mehmet K., İbrahim Ş., Mehmet G., Mesut T. ve Beytullah B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şahısların sınava girdikten sonra içeri soktukları cihazları yapıştırıcı bant yardımıyla vücutlarına sabitleyerek dışarıdaki şahıslara soruları okuduktan sonra gelen cevapları kodlamayı amaçladıkları ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YGS'de akılmaz kopya taktiği

İHA
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