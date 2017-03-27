Youtube'a büyük darbe ! Devler bir bir terk ediyor

YouTube'un reklam videolarını gidip de nefret söylemleriyle dolu içeriklerinde göstermesi, firmayı büyük bir çıkmaza soktu denebilir. Büyük reklamveren firmalar birbiri ardına reklamlarını YouTube'dan çektiklerini açıklamaya başladılar.

Son olarak da GM, PepsiCo, Starbucks, FX Networks ve Wal-Mart gibi dev şirketler de yaşanan olaylar üzerine artık YouTube üzerinde reklamlarının gösterilmesini istemediklerini belirtti.

PepsiCo basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "YouTube'un video filtreleme sisteminde yaşanan problemi büyük bir üzüntüyle takip ettik ve ciddi anlamda hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebiliriz. Bizim gibi bir markanın isminin bu tarz videolarla birlikte anılması mümkün dahi değildir." cümleleri sarfedildi ve reklamların YouTube'da artık yer alamayacağının altı çizildi.

Aynı şekilde Starbucks, GM ve FX Networks basın sözcüleri de benzer açıklamalarla birlikte YouTube'dan reklamlarını çekmek zorunda olduklarını söylediler.

YouTube'un hızlıca çözdüğü video filtreleme problemi ne yazık ki beklediği etkiyi yaratamamamışa benziyor. Görünüşe göre bu skandal çığ gibi büyümeye devam edecek. (shiftdelete.net)



GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google İngiltere yöneticilerinden Ronan Harris’in ilgili açıklaması şöyle:

“Kurulduğumuz günden bu yana Google'daki misyonumuz bilginin evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmek oldu. Web’deki fikir ve ifade özgürlüğüne, ifade edilen görüşlerle aynı fikirde olmadığımız zamanlarda bile kesinlikle inanıyoruz.

Bununla birlikte, Google reklamlarının nerede görüntüleneceğini tanımlayan katı politikalara duyulan ihtiyacın da farkındayız. Bu politikaların amacı reklamların, nefret dolu konuşmalar, rahatsız edici veya saldırgan içerikli sayfalarda ya da videolarda görüntülenmesini yasaklamaktır. Söz konusu politikalarımız durumların büyük çoğunluğunda, amaçlandığı gibi çalışmaktadır. Kötü reklamcılık uygulamalarını engellemek için her yıl milyonlarca dolar yatırım yapıyor ve binlerce kişi istihdam ediyoruz. Sadce geçtiğimiz yıl içerisinde 2 milyar kötü reklamı sistemimizden, 100.000'in üzerinde yayıncıyı ise AdSense programımızdan çıkararak 300 milyondan fazla YouTube videosunda reklam yayınlanmasını engelledik.

Bununla birlikte, ağımızdaki milyonlarca site ve YouTube'a bir dakika içerisinde yüklenen 400 saatlik video söz konusu olduğunda, her zaman hatasız olamadığımızın da farkındayız. Toplamın çok sınırlı bir yüzdesinin söz konusu bazı durumlarda, para kazanma politikalarımızı ihlal eden içeriklerde de reklamlarımız görüntülenebiliyor. Böyle durumlarda ilgili reklamı derhal kaldırıyoruz, ancak daha fazlasını yapabileceğimizi ve yapmamız gerektiğini de biliyoruz.

Reklamverenlerimiz ve ajanslarımızın, reklamlarının tartışmalı içeriklerde gösterilmesini engellemeye yönelik olarak daha basit ve daha sağlam yollar sağlayabileceğimize dair görüşlerini net bir şekilde anlamış bulunuyoruz. Halihazırda k, reklamlarının nerede görüntüleneceğini kontrol etmelerine imkan tanıyan (konu ve kategori istisnaları gibi) geniş çeşitlilikte araçlar sunmakla birlikte, çok az sayıdaki uygunsuz şekilde para kazandıran video ve içeriğin belirlenmesi konusunda ortaya daha iyi bir iş çıkarabiliriz. Bu çerçevede reklam politikalarımız ve marka kontrolümüzle ilgili kapsamlı bir incelemeye başladık ve önümüzdeki haftalarda markaların YouTube ve Google Görüntülü Reklam Ağı'nda reklamlarının nerede görüneceğini daha fazla kontrol altına almalarını sağlamaya yönelik değişiklikler yapacağız.

Hizmetlerimizi hem başarılı hem de güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için yayıncılarla, reklamverenler ve ajanslarla birlikte çalışarak bu sorunları çözme ve daimi güvenlerini kazanma konusunda kararlıyız.”