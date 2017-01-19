YSK referandum hazırlıklarına başladı

Meclis'te anayasa değişikliği için ikinci tur görüşmeleri yapılıyor. Son oylama cuma günü yapılacak. Değişiklik teklifi yüksek ihtimalle mart sonu ya da nisan ayında sandığa gelecek. 2 Nisan'da öne çıkan tarihler arasında...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), muhtemel bir referandumda kullanılacak oy verme kabini ve aparatlarının alımı için ihale açtı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanla, muhtelif cins ve miktarda oy verme kabini aparatları ile kabin ana gövde ve giriş bezi satın alınması öngörülüyor.



İhaleye ilişkin teklifler, 26 Ocak tarihine kadar Devlet Malzeme Ofisi'ne verilebilecek.



Meclis'te son oylama cuma günü Anayasa değişiklik teklifi halen TBMM Genel Kurulu'nda devam ederken, son oylamanın cuma gecesi yapılması bekleniyor.



Söz konusu değişikliğin mart sonu ya da misan ayında halkoyuna sunulması bekleniyor.



Geçtiğimiz hafta bazı gazetelerde yer alan haberlere göre, YSK örnek oy pusulası da hazırladı. Referandumda yasa gereği beyaz 'evet', kahverengi 'hayır' anlamındaki pusulalar kullanılacak.