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Atabarı.com ile Artvin Yöresel Ürünleri Tüm Türkiye’ye Ulaşıyor!

Atabarı.com ile Artvin Yöresel Ürünleri Tüm Türkiye’ye Ulaşıyor!
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Artvin’in köklü lezzetleri ve doğal ürünleri, atabari.com sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralara ulaşıyor. Şirketin kurucusu ve müdürü İsmail Özdemir, atabari.com’un kuruluş sürecini, misyonunu ve hedeflerini anlattı.

2025 yılı başında Artvin Çamlık Mahallesi’nde kurulan atabari.com, tamamen yerel üreticilerin el emeğiyle hazırladığı Artvin Yöresel Ürünleri ve Artvin Ürünlerini Türkiye genelindeki tüketicilerle buluşturmak amacıyla yola çıktı.

Şirket Müdürü İsmail Özdemir, kuruluş sürecini şöyle anlatıyor:

“Artvin doğasıyla, yaylalarıyla ve elbette lezzetleriyle eşsiz bir coğrafya… Ne yazık ki bu zenginlik Türkiye’nin dört bir yanında yeterince bilinmiyor. Biz de bu değerleri tanıtmak ve herkesin erişebileceği bir platform sunmak için atabari.com’u kurduk. Amacımız; aracı olmadan, üreticiden doğrudan tüketiciye en doğal şekilde Artvin Ürünleri’ni ulaştırmak.”

atabari.com, sadece ticari kaygılarla değil, bölge üreticisine destek olma misyonuyla da hareket ediyor.

“Yerel üreticilerimizin emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Büyük şehirlerde yaşayan insanlar da gönül rahatlığıyla gerçek köy tereyağı, pestil, köme, bal ve birçok doğal ürüne ulaşabilsin diye tüm süreci özenle planladık. Ürünlerimiz soğuk zincirle, güvenli ambalajla Türkiye’nin her yerine ulaşıyor.” diyor Özdemir.

Artvin Yöresel Ürünleri başta olmak üzere, atabari.com’da satışı yapılan tüm ürünler yöredeki küçük üretici ailelerden tedarik ediliyor.

Şirketin en temel ilkeleri arasında;

Katkı maddesi içermeyen ürün sunmak,

Geleneksel üretim yöntemlerine sadık kalmak,

Üreticiyi destekleyip sürdürülebilir gelir sağlamak,

Müşteriye %100 şeffaf bir alışveriş deneyimi sunmak yer alıyor.

Artvin’in köklü lezzetleri ve doğal ürünleri, atabari.com sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralara ulaşıyor. Şirketin kurucusu ve müdürü İsmail Özdemir, atabari.com’un kuruluş sürecini, misyonunu ve hedeflerini anlattı.

Kısa sürede büyük ilgi gören platform, kuruluşunun ilk ayında yüzlerce sipariş aldı ve ağızdan ağıza yayılan memnuniyetle büyümeye devam ediyor.

“Biz sadece bir e-ticaret sitesi değiliz. Burası Artvin’in ruhunu taşıyan bir platform. Her ürünümüzün arkasında bir emek hikayesi var. Amacımız bu hikayeyi Türkiye ile buluşturmak.” diyen İsmail Özdemir, ilerleyen dönemde Artvin dışında Doğu Karadeniz’in farklı yörelerinden de doğal ürünleri siteye eklemeyi planladıklarını belirtiyor.

atabari.com üzerinden sipariş veren tüketiciler, hakiki köy ürünlerini doğrudan kapılarına kadar getirten bir alışveriş deneyimi yaşıyor. Üstelik siparişler, ücretsiz kargo ve özel paketleme avantajıyla ulaştırılıyor.

Artvin’in doğasından sofranıza gelen lezzetleri keşfetmek için www.atabari.com adresinden sipariş verebilir, Artvin’in eşsiz yöresel ürünlerini yakından tanıyabilirsiniz.

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Etiketler atabarı Artvin yöresel ürünler
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