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Beyaz Futbol'un yorumcusu Ahmet Çakar Acvit ile bembeyaz oldu

Beyaz Futbol'un yorumcusu Ahmet Çakar Acvit ile bembeyaz oldu
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Beyaz TV'de " Beyaz Futbol " programında yaptığı cesur yorumlarla tanınan eski hakem Ahmet Çakar, " BEMBEYAZ " oldu...

Ahmet Çakar, yakın dostu, ünlü kozmetik markası ACVİT'in Patronu İsmail Çetin ile bir sohbet videosunu, sosyal medyadaki milyonlarla takipçisi ile paylaştı.

İsmail Çetin ACVİT'in " Beyazlatıcı Kremini " Ahmet Çakar'a verdi. Ahmet Çakar bu ünlü kremi ellerine sürünce, ellerinin birden bembeyaz olmasını hayretle karşıladı. 

İşte sosyal medyada viral olan bu video...

 

Etiketler aacvit ahmet çakar ismail çetin
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