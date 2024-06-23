Beyaz Futbol'un yorumcusu Ahmet Çakar Acvit ile bembeyaz oldu

Beyaz TV'de " Beyaz Futbol " programında yaptığı cesur yorumlarla tanınan eski hakem Ahmet Çakar, " BEMBEYAZ " oldu...

Ahmet Çakar, yakın dostu, ünlü kozmetik markası ACVİT'in Patronu İsmail Çetin ile bir sohbet videosunu, sosyal medyadaki milyonlarla takipçisi ile paylaştı.

İsmail Çetin ACVİT'in " Beyazlatıcı Kremini " Ahmet Çakar'a verdi. Ahmet Çakar bu ünlü kremi ellerine sürünce, ellerinin birden bembeyaz olmasını hayretle karşıladı.

İşte sosyal medyada viral olan bu video...