Beyaz Futbol'un yorumcusu Ahmet Çakar Acvit ile bembeyaz oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Beyaz TV'de " Beyaz Futbol " programında yaptığı cesur yorumlarla tanınan eski hakem Ahmet Çakar, " BEMBEYAZ " oldu...
Ahmet Çakar, yakın dostu, ünlü kozmetik markası ACVİT'in Patronu İsmail Çetin ile bir sohbet videosunu, sosyal medyadaki milyonlarla takipçisi ile paylaştı.
İsmail Çetin ACVİT'in " Beyazlatıcı Kremini " Ahmet Çakar'a verdi. Ahmet Çakar bu ünlü kremi ellerine sürünce, ellerinin birden bembeyaz olmasını hayretle karşıladı.
İşte sosyal medyada viral olan bu video...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol