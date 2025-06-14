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Dr. Doğan Erkal Uyarıyor: ''Obezite Sessiz Bir Pandemiye Dönüşüyor, Tüp Mide Ameliyatına İlgi Giderek Artıyor!''

Dr. Doğan Erkal Uyarıyor: ''Obezite Sessiz Bir Pandemiye Dönüşüyor, Tüp Mide Ameliyatına İlgi Giderek Artıyor!''
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde obezite oranları son 10 yılda alarm verici şekilde artmaya devam ediyor. 2030 yılına kadar yaklaşık 1 milyar insanın obez kategorisinde olacağı öngörülüyor. Türkiye de bu sessiz pandemiden en çok etkilenen ülkeler arasında. Obezite, sadece fazla kilo sorunu değil, aynı zamanda diyabet, kalp damar hastalıkları ve hatta bazı kanser türleriyle de doğrudan ilişkili.

Mersin’de uzun yıllardır obezite cerrahisi alanında hizmet veren Uzm. Dr. Doğan Erkal, "Obezite, artık kişisel bir sorun değil; küresel bir halk sağlığı krizidir. Ancak modern tıp sayesinde bu tabloyu değiştirmek mümkün" diyerek önemli uyarılarda bulunuyor.

Tüp Mide Ameliyatına Talep Artıyor

Dr. Erkal, son yıllarda özellikle tüp mide (sleeve gastrektomi) ameliyatına olan ilginin ciddi şekilde arttığını söylüyor. Mide küçültme operasyonları, hastaların hem fazla kilolarından kurtulmasına hem de obezitenin yol açtığı ikincil hastalıklardan korunmasına yardımcı oluyor.

"Tüp mide ameliyatı, kişinin mide hacmini kalıcı olarak küçültür. Böylece hasta daha az yemekle doyar ve açlık hormonu ghrelinin azalmasıyla iştah kontrolü sağlanır. Bu cerrahi müdahale, sadece kilo kaybı değil; kişinin tüm yaşam kalitesinde köklü değişim sağlar."

Obezite Türkiye’de Her 3 Yetişkinden 1’ini Etkiliyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre Türkiye’de her 3 yetişkinden 1’i obez. Kadınlarda oran %39’a, erkeklerde %25’e kadar çıkıyor. Özellikle pandemi döneminde artan hareketsizlik ve beslenme alışkanlıkları, sorunun daha da derinleşmesine yol açtı.

Kısa Sürede Sağlıklı Sonuçlar

Laparoskopik yöntemlerle uygulanan tüp mide ameliyatları, kısa operasyon süresi ve hızlı iyileşme avantajı sayesinde hastalara kısa sürede normal hayatlarına dönme fırsatı sunuyor. Dr. Erkal ve ekibi, ameliyat sonrası birebir takip, beslenme danışmanlığı ve psikolojik destekle sürecin başarısını uzun vadeye taşıyor.

"Obeziteyi Kaderiniz Sanmayın"

Dr. Doğan Erkal, sözlerini şöyle tamamlıyor:
"Fazla kilo ile yaşamak zorunda değilsiniz. Günümüzde modern cerrahi teknikler, multidisipliner yaklaşımlar ve kişiye özel takip sayesinde obezite artık kontrol altına alınabilir bir sağlık sorunu. Önemli olan, geç kalmadan uzman desteği almaktır."

 

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Etiketler Uzm. Dr. Doğan Erkal mersin tüp mide ameliyatı
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