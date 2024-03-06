Liposuction Operasyonu Hakkında Genel Bilgiler

Liposuction yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam nedeniyle görülen bölgesel vücut yağlanmalarına, kalıcı ve kesin bir çözümdür. Liposuction bir diyet reçetesi değildir. Basen, kalça, ense, bacak, diz, gıdık, karın gibi bölgelerde vücudu şekillendirmeye yönelik uygulanır.

Operasyon sonrası yeniden normal hayata dönebilirsiniz. Sağlık merkezleri tarafından uygulanan liposuction ile fazla yağ dokusundan kurtulabilirsiniz. İşlem lokal ya da genel anestezi altında uygulanmaktadır. Bu operasyon, tüm diyet, spor ve zayıflama çabaları sonrasında giderilmesi adına destek olur. Alt beden ve üst beden arasındaki eşitsizlikleri de ortadan kaldırmak isterseniz liposuction yönteminden yararlanabilirsiniz.

Liposuction Nedir?

Liposuction, istenmeyen yağları vücudun belirli bölgelerinden uzaklaştırılmasını sağlar. Kozmetik uygulamalardan bir tanesidir. Liposuction yalnızca yağı giderir. Vaser liposuction işlemi sırasında, cerrahınız tedavi gördüğünüz alanda küçük kesilerden ince, kanüller yağları çekecektir. Bunun için ses dalgalarını ve vakum gücünü kullanır.

Liposuction Hangi Durumlarda Yapılır?

Uygulamayı yaptırmış olmanız tekrar kilo almayacağınız anlamına gelmez. Bu yüzden operasyon sonrasında yaşam şekli, diyet ve egzersize önem vermelisiniz. Eğer sık sık kilo alıp verme durumu mevcutsa uygulamanın başarıya ulaşması mümkün değildir. Bölgesel yağ fazlalıklarının yanında deri sarkmaları mevcutsa bu yöntemle var olan sarkmalar toparlanamaz.

Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında gerçekleştirilen bu uygulama hastanın durumuna göre farklı şekillerde yapılabilir. Liposuction ’da cerrahi bir uygulamadır ve hastane ortamında uygulanır. Operasyon uzman bir doktor gözetiminde ilerletilen tedavi sürecidir. Sizde yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız liposuction uygulamalarından yararlanabilirsiniz. Liposuction yönteminde yağ dokuları vücut üzerinden kanüller aracılığı ile vakumlanarak atılacaktır.

Liposuction Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Ameliyat öncesinde genel temizliğinizi unutmamalısınız. Duştan sonra vücut nemlendirici, deodorantlar, ter önleyiciler sürmemelisiniz. Ameliyat sabahı kahve, çay veya su dahil hiçbir şey yememeniz tavsiye edilir.

Liposuction Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Gövde ve bacak gibi geniş olan liposuction işlemi genel anestezi altında uygulanır. Küçük bölge liposuction uygulamaları ise lokal anestezi altında uygulanabilir. Genel anestezi sonrası hastalar bir gün hastanede kalacaktır. Liposuction sonrası ilk gece damardan kaybedilen sıvılar, koruyucu antibiyotikler ve etkili ağrı kesiciler verilerek giderilir.

Liposuction Kimler Olmalı?

Liposuction, vücutta biriken bölgesel yağlardan şikayet eden insanlar tarafından tercih edilebilir. Hamilelik ve doğum sonrası oluşan deri sarkmaları, selülit gibi durumlar, liposuction yöntemiyle giderilemez. Yapılacak uygulama liposuction fiyatları listesinin de değişimine neden oluyor. Özellikle deri elastikiyetinin yaşa bağlı kaybından dolayı bazı ileri yaştaki hastalara uygulanamayabilir. Ayrıca sürekli kilo alıp veren kişilerde oluşan deri sarkmaları, liposuction yöntemi ile giderilmesi mümkün değildir.

Liposuction Fiyatları

Liposuction bölgesel yağlanma sorununa karşı dünya genelinde uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Bu operasyon vücuttaki fazla yağların alınması için günümüzde yaygın şekilde tercih edilir. Diyet ve egzersize rağmen bölgesel yağlanma problemi olan kişilerde liposakşın yönteminden destek alabiliyor. Liposuction ameliyatı, vücudun belirli bölgelerindeki yağ dokusunun vücuttan uzaklaştırılması için idealdir. Sizde liposuction fiyatları öğrenmek isterseniz hemen sağlık merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Merkez tüm sorularınıza alanında uzman doktorlarıyla cevap verebiliyor.

Karın, basen, kalça gibi bölgelerde ciddi yağlanma sorunları olabiliyor. Liposuction uygulaması ile bu sorunlardan kurtulabilirsiniz. 2024 liposuction fiyatları hakkında bilgi almak için hemen sağlık merkezinin sitesinde formu doldurabilirsiniz. Daha sonra profesyonel sağlık danışmanları sizlerle iletişime geçecektir. Doğru yapılacak yağ aldırma operasyonları ile beklentilerinize çok daha fazla karşılık bulabilirsiniz. Sağlık kuruluşu tarafından uygulanan yağ aldırma operasyonları uzman doktorlar eşliğinde tamamlanmaktadır.

https://www.ekremkeskin.com/liposuction/ hakkında bilgi için hemen tıklayın.