Peşinatsız ve Kredisiz Ev Alma Kolaylığı Birevim'de!

Birevim, birtakım yöntemlerle peşinatsız ev sahibi yapıyor. Siz de 18 yaşınızı doldurduysanız ve T.C. vatandaşı olarak yaşıyorsanız, başvuru yapabilirsiniz.

Birevim, birtakım yöntemlerle peşinatsız ev sahibi yapıyor. Siz de 18 yaşınızı doldurduysanız ve T.C. vatandaşı olarak yaşıyorsanız, başvuru yapabilirsiniz. Başvurularda, bankalarla aranızın nasıl olduğu önemli değildir. Bankadan bağımsız olan faizsiz ev ödenekleri ve çalışma bedeli, tasarruf planınıza göre şekillenecektir.

Peşinatsız Ev Almada Birlikte Konut Tasarruf Finansı

Birevim, bazı tasarruf yöntemlerini kullanarak farklı sonuçlar almanızı sağlar. Peşinatsız ev alma sürecinde, çalışma bedeli ödemeleri de dahil avantajlar sunan Birevim, etkili bir çözüm demektir. Kolay ödemeler, bankalara göre avantajlı faizsiz alım olanağı bunlar arasındadır.



Birlikte konut tasarruf finansına gelince, bireysel ve kurumsal bir başvuru olanağı veren bir işlemdir. Çalışma bedeli ödenmesi akabinde başvuru sahipleri ev ya da dükkan alabilecektir.

Birevim Serbest Tasarruf

İki türlü tasarruf planı sunan Birevim, peşinatsız veya peşinatlı olarak ev sahibi olmanıza olanak verir. Başta verilmiş olan çalışma bedelini karşılayan bu planda, peşinatlı olanda süre azalabilecektir. Peşinatsız olan tasarrufta ise daha uzun vadede ve daha ekonomik bir süreçte ev alırsınız. Birevim’e başvuranlar, yaygın olarak ikinci olan tasarruf planını tercih etmektedir.

Birevim Sıra Tespitli Plan

Tasarruf planı arasında bir başkası, Birevim sıra tespitli olandır. Altı ayda bir sıra öğrenme sistemi üzerine kurulu bu plan, kolay bir ödeme olanağı da sunmaktadır. Peşinat vermeksizin, herhangi bir zorlama yaşamayacağınız ödeme planı için sıra tespitli plan uygun görünmektedir. Üstelik benzer başka bir plana da başvuru yapabilirsiniz.



Büyüyen sıra tespitli tasarruf planında, genel ekonomik koşullara uygun bir işlem sağlanır. Başka bir deyişle, tasarruf planında enflasyon oranında görülen değişiklikler etkili olacaktır. Değişen enflasyon oranı eklendikten sonra taksit ödemesi yaparsınız ve buna paralel şekilde toplam ödemeler de artar. Bu işlem, zararın engellenmesi bakımından son derece önemlidir.



Sıra tespitli konut değer odaklı tasarruf planı, Birevim’ deki bir başka ödeme planıdır. Konut değer odağında, Merkez Bankası açıklamasına göre devam eden bir tasarruf sunar. Konut değeri odağı ise, herkesin eşit ev olanağına sahip olmasıdır. Tasarruf planı devam ederken, yeni ev ödemesi yapan ve sonradan ev ödemelerine başlayanın alacağı ev, güncellenmiş olur.

Peşinat Vermek Getiri Sağlıyor mu?

Birevim’de peşinat vererek ev sahibi olmak istediğinizde, öncelikle görevli personelden detaylı bilgi almanız gerekir. Bilgi karmaşası olmaması bakımından, direkt olarak sorumlu kişilerle ve ödemek istediğiniz şekle göre durum netleşecektir. Talepleriniz, ödeme şekli gibi kriterler size özel olarak görüşülmesi gereken Birevim konut finansmanı konularıdır.

Kredisiz Ev Alma

Kredisiz ev almak, faizsiz ev almak olarak düşünülebilir. Kredi demek faiz anlamına geldiği için, bu ikisi birbirinden ayrılmaz.



Kredisiz ev, Birevim’ den faydalanacağınız en iyi imkanlar arasındadır. Kredi faiz katlamasıyla zorluğa girmeden, yasal takip sürecinden dolayı mağdur olmadan ev başvurusu yaparsınız. Evi alacağınız süre değişmekle beraber, çalışma bedelinin kredi faizinden daha avantajlı olduğunu görürsünüz. Birevim, ev alırken daha kolay bir süreci yaşamanıza destektir.

Kredisiz Eve Nasıl Başvurulur?

Birevim’i şubelerinde ziyaret etmek, internet başvurusu sonrası telefon görüşmeleri, başvuru kanallarıdır. İlk olarak internetten başvuru yaparsanız, daha sonra telefonla bilgilendirme verilmektedir. Onay vermeniz ve sorularınıza yanıt bulmanız halinde, şubelere giderek görüşmeleri tamamlamanız gerekir.



İnternet başvuruları esnasında doğru bilgi vermeniz son derece önemlidir. Bilgileri güncel olan müşteriler, süreçte iletişim kanalları bakımından daha az sorun yaşar. Bu gibi detaylar dışında, şubeden direkt olarak başvuru ve bilgilendirme için görüşme talep edebilirsiniz.

Kredisiz Peşinatsız Ev Almanın Kolaylıkları Neler?

Hayalinizdeki evi alırken, Birevim’i seçerseniz, sizi birçok ayrıcalıklı durum bekliyor.

Fark ödemesi olmayacağından, taksitleri 6.600TL gibi güncellenebilir miktardan ödersiniz.





Peşinat olmadan küçük taksit ödemelerini yapmak, ikinci kere ev sahibi olmanıza destek verir.





Yalnızca ev değil, arsa gibi diğer taşınmazlar için başvurabilirsiniz. Araç satın almak da kredisiz şekilde, Birevim ile mümkündür.



Birevim’de oluşturulan tasarruf grupları, sistem işleyişinde merkezi önem taşıyor. Kalabalıkta birikim yapmanın avantajıyla, bir sıralama ve öncelik dahilinde ev sahibi olabilirsiniz. Tasarruf grubundaki kişi sayısıyla, çalışma bedeli kadar miktarı taksitle ödediğinizde, makul bir sıralamada eviniz olacaktır. Başka bir deyişle, diğer birikim yapanlarla beraber, evinizin değeri kadar miktar biriktiği zaman, erken ev sahibi olabilirsiniz. Kredisiz Ev Hazırlıkları

Birevim şubeleri, seçebileceğiniz, talebe özel tasarruf grupları hakkında detay öğrenebileceğiniz yerlerdir. Hazırlıklı olmak adına, önce, ayda ne kadar taksit ödeyebileceğinizi, en çok ne kadar değeri olan ev alabileceğinizi belirlemeniz gerekir. Ev alacak biri olarak, ne istediğinizi bilerek hareket ederseniz, her aşama daha sağlıklı şekilde ilerleyecektir.



Çalışma bedeli ve diğer birikim sahiplerinin sistemde var olan işleyiş şekli hakkında detay verilmektedir. Ayrıca verilmekte olan aralıkta, ev sahibi olamamanız halinde, güvence konularını da Birevim’ de bulabilirsiniz. Taleplerinizi şeffaf bir düzlemde karşılamak, gelecekte de firmamız adına önem taşıyor. Dolayısıyla kredisiz ev almanın, müşteri memnuniyeti demek olduğunu da göz ardı etmemekteyiz.