Robotik Diz Protezinde Yeni Dönem: Uzmanlar Daha Hassas ve Hızlı İyileşme Sürecine Dikkat Çekiyor

Türkiye’de hızla yaygınlaşan robotik diz protezi cerrahisi, özellikle son yıllarda ortopedi alanında en başarılı sonuçların alındığı teknolojilerden biri haline geldi.

Ameliyat sırasında milimetrik hassasiyet sağlayan bu sistem, hem hastaların iyileşme sürecini kısaltıyor hem de protezin ömrünü uzatıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ata Can, robotik diz protezi teknolojisinin klasik yöntemlere göre büyük avantaj sunduğunu vurguladı.

“Ameliyat sırasında hata payı neredeyse sıfıra iniyor”

Robot destekli protez uygulamalarının yaygınlaşmasının tesadüf olmadığını belirten Doç. Dr. Ata Can, teknolojinin sağladığı hassasiyetin hasta konforu üzerinde doğrudan etkili olduğunu ifade etti:

“Robotik sistem sayesinde, diz eklemini üç boyutlu olarak görebiliyor ve protezin hangi açıyla yerleştirilmesi gerektiğini milimetrik doğrulukla hesaplayabiliyoruz. Bu, klasik yöntemlerde zaman zaman karşılaşılan açılanma hatalarını neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.”

“Hastalar çok daha hızlı normal yaşama dönüyor”

Doç. Dr. Ata Can, hastaların ameliyat sonrası günlük yaşama dönüş sürecinin belirgin biçimde kısaldığını söyledi:

“Robotik diz protezi ile ameliyat edilen hastalarda hem ağrı daha az oluyor hem de fizik tedavi süreci daha verimli ilerliyor. Kişiye özel planlama yapıldığından protez, hastanın doğal diz hareketini taklit ediyor ve bu da fonksiyonel sonuçları çok daha iyi hale getiriyor.”

Kişiye Özel Planlama ile Daha Uzun Ömürlü Protezler

Robotik cerrahinin en önemli özelliklerinden birinin ameliyat öncesi hazırlık aşamasındaki detaylı ölçümler olduğunu belirten Doç. Dr. Ata Can, protez ömrünün de bu nedenle uzadığını dile getirdi:

“Hastanın kemik yapısı, kıkırdak durumu, diz açısı ve yük dağılımı tamamen kişiye özel analiz ediliyor. Bu nedenle protez, eklemin ideal noktasına yerleştiriliyor. Doğru planlanan bir protez hem daha uzun ömürlü oluyor hem de hastanın yaşam kalitesini yükseltiyor.”

Kimler İçin Uygun?

Robotik diz protezi özellikle;

Dizde ileri derecede kireçlenme olan,

Yürürken şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı yaşayan,

İlaç ve fizik tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen

hastalara öneriliyor.

Doç. Dr. Ata Can, her hastanın durumunun farklı olduğunu hatırlatarak şu uyarıyı yaptı:

“Hastayı detaylı değerlendirmeden robotik protezin uygun olup olmadığını söylemek mümkün değildir. Bazı durumlarda farklı cerrahi yöntemler de daha doğru olabilir.”

Türkiye Robotik Cerrahide Hızla İlerliyor

Son yıllarda birçok büyük merkezde robotik diz protezi ameliyatlarının rutin hale geldiğini belirten uzmanlar, Türkiye’nin bu alandaki deneyiminin giderek arttığını vurguluyor. Hasta talebinin de yükseldiği teknolojide başarı oranları klasik yöntemlere göre daha yüksek seyrediyor.

İleri teknolojiyle desteklenen robotik diz protezi cerrahisinin, önümüzdeki yıllarda ortopedinin standartları arasına tamamen yerleşmesi bekleniyor. Özellikle hızlı iyileşme ve daha doğal eklem hareketi isteyen hastalar için yöntem önemli bir seçenek olmaya devam ediyor.

Advertorial