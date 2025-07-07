Röportaj: ''Yerel Petshoplar, Güvenli Alışveriş, Binlerce Ürün: Petözel''

Kurucular Müge Erkent Baki ve Fırat Baki, Petözel’in Hikayesini ve Geleceğini Anlatıyor

Evcil hayvan sahipleri iyi bilir: Doğru mamayı bulmak, sağlıklı ürünleri seçmek ve güvenilir bir petshop’a ulaşmak çoğu zaman hem zaman alıcı hem de kafa karıştırıcı bir süreçtir. Özellikle de her ürünün farklı fiyatla, farklı satıcıda ve farklı teslimat süresiyle listelendiği kalabalık dijital dünyada…

İşte tam da bu problemi ortadan kaldırmak için kurulan Petözel, Türkiye’nin ilk ve sadece evcil hayvanlara özel çok satıcılı online pazaryeri olarak dikkat çekiyor. Hem kullanıcılar hem de petshop işletmeleri için yeni bir dönemin kapısını aralayan bu girişimin kurucuları Müge Erkent Baki ve Fırat Baki ile konuştuk.

“Petözel, evcil hayvanların değil, aile üyelerimizin alışveriş adresi”

Soru: Petözel nasıl ortaya çıktı? Fikrin doğuş hikayesini bizimle paylaşır mısınız?

Fırat Baki: Petözel, çok net bir ihtiyaçtan doğdu diyebiliriz. Köpeğimiz Elsa için mama ararken aynı ürünün üç farklı sitede üç farklı fiyatla satıldığını fark ettik. Ürün içerikleri eksikti, yorumlar yetersizdi ve hatta aynı sitede aynı ürün 3 farklı ürünmüş gibi bile girilmişti.

Kimi site sadece mama satıyor, kimisinde aksesuar var ama stok durumu belirsiz... Biz de “neden güvenilir petshopların tüm ürünlerini bir araya getiren, karşılaştırmalı alışveriş sunan bir pazaryeri olmasın?” diye düşündük. Böylece Petozel.com fikri doğdu. Bugün kullanıcılarımız aynı ürünü farklı mağazalardan fiyat, yorum ve teslimat süresine göre karşılaştırarak alabiliyor. Kısacası, evcil dostlarımız için alışveriş artık çok daha akıllı ve güvenli.

“Petözel sadece bir site değil, bir topluluk”

Müge Erkent Baki: Petözel’i sadece ürün satan bir platform olarak değil, hayvanseverlerin bir araya geldiği bir topluluk olarak konumlandırıyoruz. Bizce alışverişin ötesinde bir deneyim bu. Çünkü kullanıcı sadece bir ürün değil, güven arıyor. Doğru mamayı seçmek, veterinerin önerisini dikkate almak, ürün içeriklerini anlamak, farklı yaş ve hassasiyet gruplarına göre filtreleme yapmak… Bunlar hep bilinçli alışverişin parçaları.

Petözel’de bir ürün ararken yaş, ırk, içerik, hassasiyet gibi onlarca filtre ile tam olarak ihtiyacınıza uygun ürünü bulabiliyorsunuz. “Yavru kedim için tahılsız, somon içerikli, hipoalerjenik mama” gibi detaylı aramalar yapabilir, aynı ürünü farklı mağazalarda karşılaştırabilirsiniz.

“En iyi kedi ve köpek mamaları burada ama yalnızca onlar değil”

Fırat Baki: Petözel’de sunduğumuz ürün yelpazesi sadece mamalarla sınırlı değil. Kristal ya da topaklanan kedi kumlarından, koku gidericilere; tasmadan oyuncaklara, vitaminlerden kişiselleştirilmiş ürünlere kadar hayvan dostlarımızın ihtiyacı olan her şey var. Üstelik sadece bilinen markalar değil, butik ve yerel üreticilerden gelen özgün ürünleri de destekliyoruz.

Popüler markalardan bazıları:

Kediler için: Royal Canin, Pro Plan, Hill’s, Farmina N&D, Whiskas

Royal Canin, Pro Plan, Hill’s, Farmina N&D, Whiskas Köpekler için: Acana, Orijen, Brit Care, Reflex, ProChoice

Acana, Orijen, Brit Care, Reflex, ProChoice Ve çok daha fazlası: Doğal içerikli takviyeler, kıyafetler, taşıma ürünleri, oyun aksesuarları, kedi ve köpek yatakları…





“Üretici ve petshop sahipleri için de yeni bir kanal: Petözel'de Satıcı Olmak”

Müge Erkent Baki: Petözel’in bir başka güçlü yönü ise üreticilere ve petshop sahiplerine sunduğu olanaklar. Kendi ürünlerini üreten ya da butik mağazaları olan satıcılar için Petözel, teknik bilgiye gerek duymadan satış yapabilecekleri bir platform.

Düşük komisyon oranlarımız, sade panel yapımız ve hızlı ödeme sistemimiz sayesinde, mağaza sahipleri ürünlerini kolayca tüm Türkiye’ye ulaştırabiliyor. Amacımız; büyük zincirlerle sınırlı olmayan, daha kapsayıcı ve adil bir dijital pazar yaratmak.

“Elsa’dan gelen ilhamla: Petözel ismi neden bu kadar özel?”

Fırat Baki: Elsa bizim için her şeydi. O sadece bir köpek değildi, ailemizin bir parçasıydı. Aslında Petözel de onun sayesinde doğdu. “Pet” ve “özel” kelimelerinden gelen bir isim. Çünkü bizce her hayvan özeldir ve hak ettikleri alışveriş deneyimi de en az insanlar kadar titizlikle tasarlanmalı.

Bu yüzden Petözel, yalnızca bir marka değil; hayvanseverlerin ortak duygusunun dijital bir yansıması.

“Petözel ile alışveriş bilinçli, hızlı ve sürdürülebilir”

Müge Erkent Baki: Petözel’de her şey sadece kolay değil; bilinçli. Her ürün, sadece ihtiyaçlara göre değil, içerik kalitesine göre de kategorize ediliyor. Siparişler doğrudan mağazalardan size ulaşıyor. Hem daha hızlı teslimat alıyorsunuz hem de yerel esnafa katkı sağlıyorsunuz.

Buna ek olarak, sürdürülebilirliğe de önem veriyoruz. 3D baskı ile üretilen kişiye özel ürünlerimizde çevre dostu biyoplastik malzeme kullanıyoruz. Bu ürünler işlevsel olduğu kadar estetik ve doğa dostu.

Son olarak…

Petözel, evcil hayvan sahiplerine sadece mama ya da aksesuar sunan klasik petshop sitelerinden çok daha fazlasını vaat ediyor. Kedi maması, köpek maması, oyuncaklar, tırmalama tahtaları, taşıma çantaları, vitamin takviyeleri ve çok daha fazlası… Binlerce evcil hayvan ürünü, onlarca güvenilir mağaza üzerinden tek bir çatı altında ulaşılabilir hale geliyor.

Kullanıcılar, artık farklı sitelerde vakit kaybetmeden, evcil hayvan alışverişi deneyimini bilinçli, güvenli ve karşılaştırmalı şekilde yapabiliyor. Ürünleri içeriklerine, yaş ve ırk uyumluluğuna, kullanıcı yorumlarına ya da teslimat süresine göre filtreleyebiliyor.

Öte yandan Petözel, sadece kullanıcılar için değil; petshop mağazaları ve üreticiler için de büyük bir dijital fırsat sunuyor. Yerel ya da butik üreticiler, teknik bilgiye ihtiyaç duymadan sistem üzerinden satış yaparak dijitalde büyüyebiliyor, Türkiye genelindeki binlerce hayvansevere kolayca ulaşabiliyor.

Kısacası Petözel, evcil hayvan ürünleri satan işletmeler ile hayvan sahiplerini buluşturan, bilinçli, güvenilir ve samimi bir alışveriş ortamı sunarken, petshop sahiplerine de dijitalde büyüme fırsatı veriyor. Klasik alışveriş sitelerinin ötesinde, bir topluluğun, bir bağlılığın, bir sevginin dijital karşılığı olarak büyümeye devam ediyor

Petözel ile Tanışın:

Site: petozel.com

Instagram: @petozelcom

Mobil uygulama: Petözel Online Alışveriş (App Store & Google Play)





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