Sadaka Bağışı: Paylaşmanın Bereketiyle İyilik Köprüleri Kuruyoruz

Günümüzde her şeyin teknoloji ile bu kadar iç içe olmasının bir sonucu olarak artık yardım işlerinin de rahatlıkla internet sistemleri üzerinden gerçekleştirildiğini görmekteyiz.

Online sadaka

Bu yöntemler yoğun hayat temposunda ve karmaşık bu düzende insanların ibadetlerini ve hayırlarını kolaylıkla yerine getirmesini sağlayan güzel sistemlerdir. Bildiğiniz üzere peygamberimiz bizlere "Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz! Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilâfa düşmeyin!" (Buharî, 3.72) buyurmaktadır. Yani insanların işlerini kolaylaştıracak ve faydalı gelişmeleri kullanarak eğer yardımları arttırabiliyorsak bu kesinlikle devam edilmesi gereken ve daha da sıklaştırılası gerekli bir yöntemdir. Online sadaka verilmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da onaylanmış bir durum vardır ki Diyanet İşleri Yüksek Kurulu da kendi resmi web sayfası üzerinden bağış ve sadaka toplama işlemlerini gerçekleştirmektedir. Online sadaka verme işlemlerinizi dilerseniz derneğimiz üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gerçekleştirebilirsiniz, Online sistem üzerinden, 7/24 açık çağrı merkezimizden, PTT ile bağış yaparak, E-kart ve SMS yoluyla da bağışlarınızı derneğimize iletebilirsiniz. Ziraat bankası hesap numaralarımız üzerinden de EFT ve Havale işlemlerinizi gerçekleştirerek yardımlarınızı iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra hızlı bir şekilde web sitemiz üzerinden bağışlarınızı kolaylıkla iletebilirsiniz. Diğer projelerimize yardım ederek sadaka vermek için sayfamızı inceleyebilir, dilerseniz diğer projelerimize de yardım yapabilirsiniz. Yedi Başak olarak bizler bu iyilik hareketinde sadece insan ilkesiyle çıktığımız bu yolda hayırseverlerimizi yanımızda görmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir umut olmak için bu Ramazan ayında da Bir umuttur Ramazan sloganıyla sadaka bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine iletiyoruz. Bunun yanı sıra sürdürülebilir projelerimiz için de sayfamıza göz atabilir ve sistemlerimiz üzerinden bağışlarınızı iletebilirsiniz. . Kalıcı iyilikler arasında devamlılığı olan su kuyusu açtırmak, bir Mescid yaptırmak, hasarlı camilerin kalıcı restorasyonlarını sağlamak gibi faaliyetler yer almaktadır. Bizler Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak camii yapımı, eğitim kurumlarının düzenlenmesi, Afrika bölgesinde su kuyusu açılması, Kadınlar ve gençler için kişisel gelişim kurslarının açılması gibi birçok faaliyete imza attık. Büyük projeler büyük bir ekibin işidir diyerek gönüllülerimiz, çalışanlarımız ve kıymetli hayırseverlerimizin destekleri ile her geçen gün daha fazla projeye imza atıyoruz.

Sadaka verilecek kurumlar

Sadaka verilecek kurumlar arasında özellikle resmi ve güvenilir kurumlar sıklıkla tercih edilmektedir. Türk Kızılay’ı, İHH, Diyanet Vakfı, Darüşşafaka, LÖSEV gibi kurum ve kuruluşlara güvenli şekilde bağışlarınızı iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra insani yardım dernekleri ve hayır kurumları aracılığıyla da bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine iletebilirsiniz. Bizler Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak bağış ağımızı ve bağış türlerimizi oldukça geniş tutuyoruz. Herkes istediği yere, istediği şekilde bağışlarını gerçekleştirebilsin diye birçok ülke ve ülke sınırlarımız içerisinde birçok noktaya ayni ve nakdi yardımlarınızı iletiyoruz. Sadaka vermek hem bireysel hem de toplumsal olarak büyük faydalar içermektedir. Toplumsal olarak yardımlaşma, dayanışma ve empatinin artmasını sağlayan bir iklimin yeşermesine katkıda bulunur. Yoksul kimselerin desteklenerek toplum içerisinde yer almasına ve bunun yanı sıra bu kişilerin ihtiyaçlarının temel düzeyde de olsa giderilmesine katkı sağlar. Daha iyi bir yaşam standardına erişen kimseler rahatlıkla topluma karışabilir ve bu sayede dayanışma ruhu, birlik ve beraberlik de desteklenmiş olur. Sadaka vermek, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin bir nebze de olsa önüne geçeceğinden toplumsal adaleti sağlamak konusunda da kişilere yardımcı olur. Bireysel olarak da manevi tatmin sağlayan bu ibadet sayesinde sadaka alan kadar veren kişiler de dini bir doyuma ulaşmış bulunurlar. Sadaka verilecek kurumlar arasında seçim yaparak sadakalarınızı verebilirsiniz zira sadaka zaten karşılıksız bir bağış anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bir kuruma vakfetmek konusunda herhangi bir sakince veya bir engel bulunmamaktadır. Sadaka vermek için kişinin herhangi bir kıstas sahibi olması gerekmemektedir. Kendince maddi durumu iyi olan ve sadaka vermek isteyen herkes sadaka verebilir. Ayni ve nakdi sadakalarınız için derneğimiz üzerinden de bağışlarınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için 0553 886 77 77 numaralı telefonumuzdan veya 7/24 açık whatsapp iletişim hattından bizlere ulaşabilir ve ayni yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Nakdi yardımlarınız için banka yoluyla, Online sistem üzerinden, 7/24 açık çağrı merkezimizden, PTT ile bağış yaparak, E-kart ve SMS yoluyla da bağışlarınızı derneğimize iletebilirsiniz. Yurt dışı bağışlarınız için de USD VE EURO birimleri üzerinden bizlere bağışlarınızı iletebilirsiniz.

Altının zekâtı

Zekât verme işlemi genellikle yıl boyunca yapılabilen devamlı ibadetler arasında yer almaktadır. Derneğimiz için de yıl boyunca zekât bağışı kabul etme faaliyetleri devam etmektedir. Zekât oldukça önemli ve hassas konulardan birisidir. Özellikle insanların malları ile yaptıkları bir ibadet olduğu için kişinin zenginliği ile alakalı bir durumdur ve yalnızca zengin kişilere farz bir ibadettir. Zenginlik oldukça soyut bir kavram olduğundan bazen anlamak ve zenginliğin tarifini yapmak kimileri için zor bir hal alabilir. Herkesin zenginlik anlayışı ve aklındaki mal varlığı miktar farklılık gösterebilir fakat dinimizde bu konuya açıklık getirilmesi bakımından minimum zenginlik tutarı 80,2 gram altına sahip olma manasına gelmektedir. Kişi borçları ve kişisel ihtiyaçlarını mal varlığından çıkardığında elde ettiği miktar 80,2 grama ulaşıyor veya daha üstü ise altının zekâtı vermekle yükümlüdür. Zekâtın en makbulü zamanında verilen zekâttır yani 354 gün (bir kameri ay) süresinde elinde bulunan malın süre sonunda zekâtının verilmesi manasına gelir. Fakat bazı zaruri durumlarda geçmişe yönelik zekât ödemesi yapılabilmektedir. Buna örnek olarak, kişi eğer nisap miktarı mala sahip ve kameri yılda bir sene sonunda zekâtını vermeden vefat eder, zenginlikten düşer, borcu artar veya başka zaruri bir durum ortaya çıkarsa, kişi ilk feraha erdiği dönemde geçmişe yönelik zekâtını vermekle mükelleftir. Zekât malların 1/40 yani kırkta biri olarak hesaplanır. Bu miktara yüzdelik hesapta %2,5 oranında da hesaplanabilmektedir. Örnek vermek gerekirse 100 gram altının %2,5 miktarı da 2,5 gram altındır 1/40 oranı da 2,5 gram altındır. Yani altının zekâtı bu şekilde hesap yoluyla verilebilir. Bundan yola çıkarak tüm malların altın oranınca verilmesi hem güvenilir hem de en çok tercih edilen yöntemdir. Altının zekâtı hesaplama işlemi bu şekilde yapılmaktadır. Sizler de nisap miktarlarınızı hesapladıktan sonra bağışta bulunmak isterseniz Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak bizler, sizlerin yardım ve bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine birinci elden ulaştırıyoruz. ‘’ZEKÂT’’ yazıp 3157’ye SMS(kısa mesaj) olarak gönderdiğiniz bağışlar 15 TL (On Beş Türk Lirası) değerindedir. Dilerseniz web sayfamız üzerinde bulunan hesap numaralarımız aracılığıyla da zekâtlarınızı toplu şekilde gönderebilirsiniz.