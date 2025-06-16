Saran Holding'in yapay zekalı Son Düzlük platformunun Lansmanı Veliefendi’de Büyük İlgi Topladı

Saran Group şirketlerinden, Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli yasal at yarışı platformu Son Düzlük, 15 Haziran Babalar Günü’nde Veliefendi Hipodromu’nda basına tanıtıldı. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, TJK yöneticileri, iş dünyasından seçkin isimler, basın ve infleuncerların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ayrıca “Son Düzlük Babalar Günü Koşusu” izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Saran Group şirketlerinden TJK’nın yasal bayisi olarak kısa süre önce faaliyete geçen Son Düzlük’ün 15 Haziran Babalar Günü’nde Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşen lansmanı spor, medya ve iş dünyasından büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında düzenlenen “Son Düzlük Babalar Günü Koşusu”nda 4+ yaşlı erkek Arap atları, 1.500 metre uzunluğundaki sentetik pistte kıyasıya yarıştı. Binlerce izleyicinin heyecanla takip ettiği koşuyu, başarılı jokey Özcan Yıldırım idaresindeki Deniz Efe isimli at, 1.38.17’lik derecesiyle kazanarak güne damga vurdu.

Yarış sonunda düzenlenen kupa töreninde, kazanan atın sahibi Arif Çelik ve antrenörü Fırat Turan, kupalarını Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Son Düzlük CEO’su Zeynep Acar Haksal’ın elinden aldı.

Açılış konuşmasında söz alan Haksal, “Saran Group olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. At yarışı bahsine en son teknolojiyi, yapay zekâyı entegre ederek bu deneyimi daha analitik, daha bilinçli ve daha keyifli bir hâle getiriyoruz” dedi.

Yarışseverlerin büyük ilgisini çeken platform, kullanıcılarına Cevher isimli yapay zekâ destekli asistanıyla özgün analizler ve istatistikler sunarak bahis deneyimini yeniden tanımlıyor. Türkiye’de daha önce benzeri olmayan bu teknoloji, Son Düzlük’ü sektörde fark yaratan bir konuma taşıyor.

Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli at yarışı bahis platformu Son Düzlük, teknolojiyi yarışseverle buluşturmaya ve sektörde yenilikçi adımlar atmaya devam edecek.