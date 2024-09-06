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Veliefendi’de İstanbul Yarış Festivali

Veliefendi’de İstanbul Yarış Festivali
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Şampiyon safkanların ve yarış hayatına merhaba diyecek tayların da start alacakları Yarış Festivali'nin 1. gününde ilk koşu saat 16.45'de başlarken, 2. gün de ise ilk koşunun startı saat 13.30'da verilecek.

Festivalin ilk gününde saat 18.30'daki Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu ile 2 yaşlı safkan İngiliz taylarının katılacağı saat 19.00'daki Morocco SOREC Koşuları da yapılacak.

İstanbul Yarış Festivali'nin kapanış gününde ise saat 14.00'da Altılıganyan.com, 15.00'da Eszter Jelles - Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası, 15.30'da OSAF Koşusu ve 17.45'de Horse Racing Ireland Koşuları da gerçekleştirilecek.

Şampiyon safkanların ve yarış hayatına merhaba diyecek tayların da start alacakları Yarış Festivali'nin 1. gününde ilk koşu saat 16.45'de başlarken, 2. gün de ise ilk koşunun startı saat 13.30'da verilecek.

Şampiyon safkanların ve yarış hayatına merhaba diyecek tayların da start alacakları Yarış Festivali'nin 1. gününde ilk koşu saat 16.45'de başlarken, 2. gün de ise ilk koşunun startı saat 13.30'da verilecek.

Şampiyon safkanların ve yarış hayatına merhaba diyecek tayların da start alacakları Yarış Festivali'nin 1. gününde ilk koşu saat 16.45'de başlarken, 2. gün de ise ilk koşunun startı saat 13.30'da verilecek.

Şampiyon safkanların ve yarış hayatına merhaba diyecek tayların da start alacakları Yarış Festivali'nin 1. gününde ilk koşu saat 16.45'de başlarken, 2. gün de ise ilk koşunun startı saat 13.30'da verilecek.

Şampiyon safkanların ve yarış hayatına merhaba diyecek tayların da start alacakları Yarış Festivali'nin 1. gününde ilk koşu saat 16.45'de başlarken, 2. gün de ise ilk koşunun startı saat 13.30'da verilecek.

Şampiyon safkanların ve yarış hayatına merhaba diyecek tayların da start alacakları Yarış Festivali'nin 1. gününde ilk koşu saat 16.45'de başlarken, 2. gün de ise ilk koşunun startı saat 13.30'da verilecek.

Şampiyon safkanların ve yarış hayatına merhaba diyecek tayların da start alacakları Yarış Festivali'nin 1. gününde ilk koşu saat 16.45'de başlarken, 2. gün de ise ilk koşunun startı saat 13.30'da verilecek.

Etiketler İstanbul Yarış Festivali at yarışı veliefendi veliefendi hipodromu Yarış Festivali
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