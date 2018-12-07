Çok konuşulmuştu ! Bitcoin'de böylesi görülmedi

Bitcoin, satış dalgasının sürmesiyle beraber 3 bin 500 doların altına gerileyerek Eylül 2017'den beri en düşük seviyesini gördü.

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli yaptırım ve kısıtlama haberlerinin etkisiyle Bitcoin piyasa değerinin 15 Kasım'da 100 milyar doların altına gerilemesiyle piyasada baş gösteren düşüş eğilimi, Bitcoin fiyatının 3 bin 400 doların altına inmesiyle sürüyor.

Toplam 15 bin 720 adet piyasada işlem gören 2 bin 68 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte 3 bin 362 dolara kadar geriledi ve 59 milyar 779 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55'ini oluşturdu. Bitcoin saat 15.16 itibarıyla yüzde 11.56'lık düşüşle 3 bin 426 dolardan işlem görüyor.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 17.68 ve yüzde 0.51 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin SV ve Tether artarken, Bitcoin SV çarşamba gününden bu yana artış göstererek beşinci sıraya yükseldi.

Piyasadaki düşüş eğilimine bağlı olarak en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 26.60, yüzde 17.68, yüzde 0.54, yüzde 0.51, yüzde 0.31 ve yüzde 0.05 ile sırasıyla yalnızca XYO Network, Bitcoin SV, Gemini Dollar, Tether, TrueUSD ve USD Coin yükseldi.

Gelişmelere bağlı olarak geçen hafta 130 milyar dolar düzeylerine yükselen piyasa hacmi, son 24 saatte 14 milyar dolara denk gelen yüzde 12.9luk bir düşüşle 108 milyar 811 milyon dolara geriledi.