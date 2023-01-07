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12 yaşındaki çocuğun cinsel organından çıktı! Doktorlar şaşkına döndü

12 yaşındaki çocuğun cinsel organından çıktı! Doktorlar şaşkına döndü
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Çin'de 12 yaşındaki bir erkek çocuk cinsel organına termometre soktu. Deney yapmak istediğini belirten çocuk, apar topar ameliyat alındı.

Çin’de yaşayan ismi açıklanmayan 12 yaşındaki çocuk cinsel deneyinin tamamen yanlış bir şekilde gitmesi sonucunda şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucunda cinsel organındaki termometre tespit edildi ve hemen çocuk ameliyat için hazırlandı.

Cerrahi işlem yapıldı
Röntgenler, termometrenin idrar yoluna o kadar sokulduğunu ve çocuğun mesanesine girdiğini ortaya çıkardıktan sonra, doktorlar anahtar deliği ameliyatı kullanarak termometreyi çıkarmaya karar verdiler. Asian Journal of Surgery'de vakayı detaylandıran ürologlar, mesaneye giden dokuda küçük bir cerrahi delik açtıklarını ve ardından termometreyi doğru konuma getirerek onu çıkarmak için küçük aletler kullandıklarını söylediler. Ameliyatın başarısına rağmen, çocuğun deneylerinden dolayı uzun vadeli herhangi bir komplikasyon yaşayıp yaşamadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Etiketler çin cinsel organ termometre deney
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