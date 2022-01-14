190 milyon dolarlık apartman dairesi!

ABD'nin New York kentinde milyarder Daniel Och’un 2019 yılında satın aldığı apartman dairesi rekor fiyata alıcı buldu.

ABD’nin New York kentinde bir apartman dairesi yaklaşık 190 milyon dolara satıldı.

Wall Street Journal (WSJ), Central Park bölgesine yakın Manhattan’ın merkezinde satılan 900 metrekarelik lüks apartmana ödenen parayı, rekor bir fiyat olarak tanımladı.

WSJ, Amerikalı milyarder Daniel Och’un, 2019 yılında 93 milyon dolara satın aldığı bu daireyi neredeyse iki mislini satarak önemli bir kazanç sağladığını aktardı. Forbes dergisine göre, Och’un kişisel serveti 4,1 milyar Dolar civarında. Daireyi satın alan kişinin ismi açıklanmadı.

Amerikalı milyarder Ken Griffin, 2019 yılında yine aynı bölgede 238 milyon dolara satın aldığı lüks daireyle bu alanda önemli bir rekora imza atmıştı.