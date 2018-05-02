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  3. 02 Mayıs 2018 09:50

24 saatte en küçük 5.2'lik 3 deprem

Son 24 saat içerisinde deprem haberleri art arda geldi. Tayvan'da 5.5, Pasifik Okyanusu’nda ABD’ye bağlı Mariana Adaları’nda 7.0, İran'da ise 5.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

24 saatte en küçük 5.2'lik 3 deprem
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Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. PasifikOkyanusu'ndaki Mariana Adaları'nda 7.0 büyüklüğünde deprem olduğu haberei geldi. Merkezi, Guam Adası’ndaki Hagatna kentine 341 kilometre, Mariana Adaları üzerindeki Pagan kentine 205 kilometre ve Japonya’nın Okinawa Adası’na da 2,071 kilometre uzaklığında belirlenen depremin derinliği de 156 kilometre olarak ölçüldü.

BİR DEPREM HABERİ DE İRAN'DAN

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Siseht kenti olan depremin yerel saatle 08.38'de gerçekleştiği ve yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 

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