2,5 milyon dolarlık yüzük hediye etmişti: 92 yaşındaki medya patronu nişanlısından ayrıldı

Beşinci kez nikah masasına oturmaya karar veren ünlü medya patronu Rupert Murdoch'ın, nişanlandığını duyurmasından sadece iki hafta sonra Ann Lesley Smith'ten ayrıldığı öğrenildi.

Daha önce tam dört kez nikah masasına oturan ve dördüncü eşi Jerry Hall'dan boşanmasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmemiş olan dünyanın en büyük medya devi Rupert Murdoch son aylarda magazin gündemine nişan haberleriyle gelmişti.

66 yaşındaki Amerikalı poliz vaizi Ann Lesley Smith ile evlenmeye karar veren medya patronu, nişanlandıklarını duyurmasından sadace iki hafta sonra ayrıldı.

Çift, 20 Mart'ta verdikleri nişan haberinin ardından 4 Nisan'da da ayrıldıklarını duyurdu.

Haber, Amerika Fox News'in sahibi, ünlü milyarder Murdoch'ın, nişanlısı Smith'e 2,5 milyon dolar değerinde (47,5 milyon TL) 11 karatlık nişan yüzüğü hediye etmesinin hemen ardından geldi.

Çiftin ayrılık nedeni hakkında Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Ann Lesley Smith'in çok fazla toplum önünde olma haliyle baş edemediğini söyleyerek, ''Oturup konuştular ve ayrılmanın onlar için daha iyi olacağına karar verdiler'' açıklamasını yaptı.

DÖRDÜNCÜ EŞİNDEN BİR YIL ÖNCE BOŞANDI

Dördüncü eşi Jerry Hall'dan boşanmasının üzerinden bir yıldan daha az bir zaman geçen, ABD merkezli News Corporation şirketinin Avustralyalı medya yöneticisi Rupert Murdoch, ayrılıdığı son nişanlısı Smith’e evlenme teklif ederken "gergin" olduğunu anlatmış, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum" demişti.



YAZA DÜĞÜN OLACAKTI

İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Murdoch, "İkimiz de hayatımızın ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuşmuştu. Çiftin düğün töreninin yazın olması bekleniyordu.