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2714 yılından geldiğini iddia eden fenomen, tarih vererek uyardı

2714 yılından geldiğini iddia eden fenomen, tarih vererek uyardı

Gelecekten geldiğini iddia eden Aery Yormany isimli TikTok kullanıcısı, Eylül ayında insanlığın dikkat etmesi gereken tarihi paylaştı. Zaman yolcusunun iddiaları sosyal medyada büyük ses getirdi.

2714 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu TikTok’ta yayınladığı videolarla bir andan popülerleşti. Önceki aylara ilişkin kehanetlerde bulunan ‘aesthetictimewarper’ takma isimli TikTok kullanıcısı 26 Eylül tarihinin insanlık için önemli olduğunu vurguladı.

UZAYLILAR KONUSUNDA UYARDI
Bilim kurgu filmlerinin ana konusunu oluşturan uzaylılar, ‘aesthetictimewarper’ takma isimli TikTok kullanıcısının paylaşımından sonra yeniden gündeme geldi. TikTok kullanıcısının yayınladığı video bilimsel kanıtların eksikliğine rağmen sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Merak uyandıran videoda ‘aesthetictimewarper’ takma isimli TikTok kullanıcısı, 26 Eylül tarihine vurgu yaptı. Diğer gezegenlerde yaşamın olduğuna inanmayanlar için kehanetlerini paylaşan Aery, “26 Eylül’de bir şempaze ses tellerindeki bir mutasyon nedeniyle konuşabilecek. Söyleyeceği gizemli şeyler gelecekten haberleri taşıyacak” dedi.

Etiketler zaman yolcusu tiktok Aery Yormany
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