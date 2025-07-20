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280 kişiyi taşıyan yolcu gemisinde yangın faciası

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Endonezya açıklarında bir yolcu gemisinde çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da KM Barcelona 5 adlı yolcu gemisinde seyir halindeyken yangın çıktı. Bölgedeki Afet Yönetimi ve Zarar Azaltma Ajansı'nın acil müdahale ekibi lideri Dani Repi, ülkenin kuzeyindeki Kuzey Sulawesi bölgesinde bulunan Manado şehrinin yakınlarında seyreden KM Barcelona 5 gemisinden yerel saatle 13.00 sıralarında dumanlar yükseldiğinin fark edildiğini söyledi.

Arama-Kurtarma Ofisi yetkilisi Veri Ariyanto ise, "Yaklaşık 280 yolcunun bulunduğu geminin karıştığı kazada 3 yolcu hayatını kaybetti, 150 yolcu ise kurtarma ekipleri ve balıkçı teknelerinin ortak uğraşları sonucunda güvenli bir şekilde kurtarıldı" dedi.

Endonezya açıklarında bir yolcu gemisinde çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Arianto, ayrıca 2 kurtarma gemisinin ve şişme botların yanı sıra bölgedeki diğer teknelerin de kurtarmalarda görev aldığını, kurtarma çalışmaların hala sürdüğünü ve yangının sebebine ilişkin incelemelerin başlatılacağını aktardı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, yolcuların yangından kaçmak için suya atladıkları görüldü.

İHA

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Etiketler endonezya yolcu gemisi yangın
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