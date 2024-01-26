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30 yıl sonra ortaya çıktı: 119 kişilik toplu mezar bulundu

30 yıl sonra ortaya çıktı: 119 kişilik toplu mezar bulundu
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Ruanda'nın güneyinde 1994'teki soykırımdan 30 yıl sonra, katledildikleri tahmin edilen 119 kişinin kalıntılarının olduğu toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

Soykırımdan kurtulanlar için kurulan Ibuka isimli örgütün Genel Sekreteri Naphtal Ahishakiye, basına yaptığı açıklamada, soykırımda öldürülen kişilerin kalıntılarını bulmaya devam ettikleri bilgisini paylaştı.

Ahishakiye, ülkenin güneyindeki Huye bölgesinde soykırımda öldürülen 119 kişinin kalıntılarının bulunduğu toplu mezara ulaşıldığını belirtti.

Soykırımdan 30 yıl sonra dahi toplu mezarların bulunduğuna dikkati çeken Ahishakiye, soykırımı gerçekleştirenlerin suçları ortaya çıktığında yargılanmaktan korktuklarını ifade etti.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

AA

Etiketler ruanda soykırım toplu mezar
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