320 bin Euro yardım alıp Lamborghini sattılar! O çift hakim karşısında

Belçika'nın Liege şehrinde yoksullara ayrılan sosyal yardımlardan faydalanıp aynı zamanda Lamborghini ticareti yapan bir kişi hakim karşısına çıkarıldı.

Belçika basınına göre söz konusu çiftin 2008 le 2016 yılları arasında haksız yere Belçika'nın Sosyal Eylem Merkezi (CPAS) ve hastalık sigortasından (Caami) en az 320 bin euro aldığı ortaya çıktı.

Daha önce restoran işletmecisi olan 54 yaşındaki Antonio adlı kişi, sosyal yardımlardan faydalanarak telefon, kıyafet, motor, bilgisayar ve lüks araç satışı yapıyordu. Sattığı arabalar arasında 2 Lamborghini'nin de bulunduğu tespit edildi.



Antonio savunmasında, "Satışların bana ne kadar kazandırdığını tam anlamıyla bilmiyorum. Bütün parayı eşime veriyordum." dedi.

Soruşturma sonucunda çiftin en az 17 araç sattığı belirlendi.

Devlet yardımlarından haksız yere faydalandığı ortaya çıkan çiftin 72 bin euroyu geri ödemesi gerekebileceği belirtiliyor.

Diğer yandan Liege şehrinin Sosyal Eylem Merkezi ve Caami sigorta şirketi, çiften şikayetçi oldu.