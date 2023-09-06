46 yaş küçük eşe boşanma davası açtı

İngiltere’de 83 yaşındaki bir kadın daha önce "Aramızda tutkulu bir aşk var, cinsel hayatımız harika" dediği kendisinden 46 yaş küçük genç eşine "para avcılığı suçlamasıyla" boşanma davası açtı.

İngiltere’de yaşayan 83 yaşındaki Iris Jones, 37 yaşındaki Mısırlı oyuncakçı sevgilisi Mohamed Ibrahim ile evlendikten 3 yıl sonra boşanma kararı aldı.

Kendisini eleştirenlere ilişkilerinin uzun süreceğine dair güvence veren Jones, sosyal medyada isyan etti. Jones, "bencil para avcısı" diyerek eşini eleştirdi ve pişman olduğunu söyledi.

Kendisinden küçük eşiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bir anda popüler olmayı başaran Jones, yaptığı son paylaşım ile eşine boşanma davası açtığını açıkladı.

Sosyal medya hesabında sık sık Muhammed ile aralarında tutkulu bir aşk olduğunu ve cinsel hayatlarının harika olduğunu savununan Jones'un, Muhammed'i evden kovduğu ve yerine kedisi Bay Tibbs'i koyduğu ortaya çıktı.

İlişkilerinin arkasındaki gerçeği açıklamak istediğini söyleyen Jones, "2019'da Mohamed'den bir mesaj aldım ve internette arkadaş olduk. Evlilik konusunda zorlandığını, boşanma sürecinden geçtiğini ancak dört çocuğu olduğunu söyledi. İyi bir adama benziyordu ve kendisini anlayarak konuşabileceği kişinin ben olduğumu hissetti. Aynı yıl içerisinde Kahire’ye gittim ve onunla tanıştım. Bana kredi kartı borcu olduğunu söyleyince onun borçlarını ödedim. Çocuklarım ve Kahire'deki bir İngiliz Büyükelçiliği çalışanı, ona para vermememi söyledi ama bir sonraki ziyaretimde 15 bin sterlin (yaklaşık 506 bin TL) verdim. Sürekli olarak benim kartımdan lüks harcamalar yapıyorduk. Üçüncü seyahatimde onunla evlendim ve insanlara masrafları paylaştığımızı söyledim ama sadece benim paramı kullanıyorduk" dedi.