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8 yaşındaki çocuk timsaha yem oldu!

8 yaşındaki çocuk timsaha yem oldu!

Asya ülkesi Endonezya'da timsah saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Arkadaşlarıyla birlikte nehirde yıkanan 8 yaşındaki kız çocuğu, aniden ortaya çıkan timsah tarafından yutuldu.

Endonezya'nın Buru adasında korkunç bir olay yaşandı. 8 yaşındaki Suci Ramadhani isimli kız çocuğu, arkadaşlarıyla beraber yıkanmak için Teluk Kayeli Nehri'ne girdi. Kız çocuğu ve arkadaşları bir süre nehirde yıkanıp, eğlendi. Ancak daha sonra kimsenin duymak istemediği bir olay yaşandı.

 BİR ANDA ORTAYA ÇIKIP, KIZI YUTTU
Kızların eğlendiği sırada bir anda ortaya çıkan dev timsah, hedefine aldığı Suci Ramadhani'yi tek hamlede yutmayı başardı. Çevredekiler, kızın timsah tarafından kafasından yakalandığını görmelerinin ardından hayvana doğru mızrak yağdırdı. Fakat başarılı olamadılar.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Suci Ramadhani'nin timsah tarafından yutulmasının ardından kızın cansız bedenini bulmak için hemen timsah aranmaya başladı. Bir gün boyunca ortalık görünmeyen timsah, ertesi gün ekipler tarafından tespit edildi. Timsahın karnını açan yetkililer, genç kızın kalıntılarını bulamadı. Ekipler ancak olaydan iki gün sonra nehrin uzak bir bölümünde kızın kalıntılarını tespit etti.

Etiketler endonezya timsah saldırısı nehir
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