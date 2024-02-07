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AB çapında kadına şiddetle ilgili ilk yasada anlaşma sağlandı

AB çapında kadına şiddetle ilgili ilk yasada anlaşma sağlandı
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Avrupa Birliği üyesi ülkeler birlik çapında ilk kez, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yasa üzerinde anlaşmaya vardı.

Deutsche Welle’nin haberine göre mevzuat kadın sünneti ve zorla evlendirme dahil olmak üzere bir dizi şiddeti suç olarak sayıyor.

 Ayrıca bazı ülkelerde ilk kez, yaygın çevrimiçi şiddet biçimleri de suç olarak kabul ediliyor. Kadın düşmanı nefret söylemi, çevrimiçi takip ve taciz, ‘cyber-flashing’ (yabancılara müstehcen fotoğraf göndermek) ve mahrem görüntülerin rıza dışı paylaşılması suç haline gelecek.

Üye devletlerin ortak bir tecavüz tanımı üzerinde anlaşmaya varamaması, müzakerelerin en tartışmalı noktası oldu.

Aralarında Belçika, Yunanistan ve İtalya’nın da bulunduğu en az bir düzine AB ülke yasaya bunu da dahil etmek istedi ancak Fransa, Almanya ve Macaristan gibi ülkeler Brüksel’in kendi yetki alanını aştığını öne sürerek bu fikre karşı çıktı.

Avrupa Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yasayı ilk olarak 8 Mart 2022’de önerdi. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin hala anlaşmayı resmi olarak onaylaması gerekiyor.

DW Türkçe

Etiketler kadın kadına şiddet kadına akrşı şiddet avrupa birliği yasa düzenleme
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