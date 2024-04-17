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AB, İsrail ile İran savaşında tarafını resmen açıkladı

AB, İsrail ile İran savaşında tarafını resmen açıkladı
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada İsrail'e gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle İran'a karşı uygulanan yaptırımların ardından ilave yaptırımların getirilmesi için çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırıları üzerine olağanüstü nitelikli çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

İki saat süren toplantının ardından açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bugün İran'ın saldırıları karşısında İsrail'in yanında durduğumuzu ısrarla belirtiyorum." dedi.

Borrell, bazı üye ülkelerin Tahran'a yönelik yaptırımların genişletilmesini istediklerini, Birliğin diplomatik servisinin bu teklif üzerinde çalışmaya başlayacağını belirtti.

Josep Borrell, teklifin, İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'ya tedarikini engellemeyi amaçlayan yaptırımları genişleteceğini, füze tedarikini de içereceğini, "İran'ın Orta Doğu'daki vekillerine" yapılan teslimatları da kapsayabileceğini dile getirdi.

Gazze'deki durumun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Borrell, acil ve sürdürülebilir ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani durumun iyileştirilmesi için çalışılması gerektiğini kaydetti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

AB, akabinde saldırıları kınamış, bazı AB ülkeleri İran büyükelçilerini dışişleri bakanlığına çağırmıştı.

Etiketler Avrupa Birliği İran İsrail savaş destek yaptırım
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