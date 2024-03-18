AB Konseyi'nden Ukrayna’ya 5 milyar euroluk desteğe onay

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'ya 5 milyar euro ek askeri destek sağlanması kararını onayladı. Bu destek, Avrupa Barış Fonu aracılığıyla sağlanacak.

AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesinin (COREPER) geçtiğimiz hafta ulaştığı uzlaşının ardından AB Konseyi, bugün Ukrayna’ya askeri destek için Avrupa Barış Fonu (EPF) içerisinde Ukrayna Destek Fonu (UAF) adlı özel bir fon oluşturulmasına ve EPF finansal tavanının 5 milyar euroya yükseltilmesine onay verdi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell yaptığı açıklamada, “AB, taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor. Ukrayna Destek Fonu, sözlerimizi eyleme çeviriyor. Bu fon ile Rusya’nın saldırılarından kendisini koruması için Ukrayna’ya her ne gerekiyorsa ve ne kadar süreyle olursa olsun destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni oluşturulan Ukrayna Destek Fonu, AB’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine değişen ihtiyaçlara uygun olarak askeri teçhizat ve eğitim sağlamaya devam etmesini mümkün kılacak.

AB Konseyi, bugün ayrıca Avrupa Barış Fonu’nun sürdürülebilirliği ve uluslararası koşullara uygunluğunu geliştirebilmek için bir dizi idari kararı da kabul etti.

Bu çerçevede askeri teçhizatların AB ve Norveçli savunma firmalarından ortak tedarikinin yanı sıra AB ve Norveç dışı tedarik zincirlerinden alımlar konusunda da esneklik getirildi. Bu bağlamda Ukrayna Destek Fonu sayesinde AB ve Norveç silah sanayii firmalarının yanı sıra Ukrayna'ya Avrupa dışından da silah tedarikinin önü açılacak.

AB Konseyi toplantısına iştirak eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna’ya askeri yardım için 5 milyar euro fon sağlayarak olumlu bir karar aldıklarını söyledi.

Bugünkü kararla birlikte Avrupa Barış Fonu’nun finansal tavanı, 2021-2027 dönemi için 17 milyar euronun üzerine yükseltilmiş oldu.