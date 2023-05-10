ABD bankacılığında krizde bile rekor kar

ABD bankacılık sektöründeki kârlar, sektör banka iflasları ve 2008'i andıran stresle uğraşırken bile, ilk çeyrekte bir yıl öncesine göre yüzde 33 artarak kabaca 80 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD bankaları, kargaşaya rağmen ilk çeyrekte 80 milyar dolarlık rekor kar elde etti. Borç verenler daha yüksek faiz oranlarından, düşük kredi temerrütlerinden ve genişleyen bir iş piyasasından yararlandı.

Financial Times'a göre kârlardaki sıçrama, mevduat sahipleri ve yatırımcılar arasındaki gerginliğe rağmen genel olarak ABD bankalarının artan faiz oranlarından, düşük kredi temerrütlerinden ve genişleyen bir iş piyasasından faydalandığını gösterdi. Bağımsız bir bankacılık danışmanı olan Bert Ely, Financial Times'a "Sektörün çoğu batmıyor. Ekonomi hala oldukça iyi durumda ve bu karları açıklayan şey bu." dedi.

ZARAR EDENLER YÜZDE 5'TEN AZ

Bir veri sağlayıcısı olan BankRegData'ya göre, ülkedeki yaklaşık 4.400 bankadan sadece 197'si veya yüzde 5'ten azı ilk çeyrekte zarar etti.

Varlıklarına göre ülkenin en büyük bankası olan JPMorgan Chase, borç verme ve ödeme işlemlerini içeren faaliyetlerden çeyrekte 11.7 milyar dolar kazanarak, bir önceki yılın aynı üç ayındaki 6.4 milyar dolardan, borç verenler arasında en yüksek karı elde etti . Bu rakam, JPMorgan tarafından elde edilen ve FDIC tarafından düzenlenen kuruluşu aracılığıyla akmayan karları kapsamıyor.

BİR BANKA DAHA SALLANIYOR

Ancak PacWest, 2023'ün ilk üç ayında diğer tüm borç verenlerden daha fazla 1,2 milyar dolar kaybetti. California bankası geçen hafta stratejik seçeneklerini gözden geçirmeleri için danışmanlar tuttuğunu söyledi. Yılın ilk üç ayında 538 milyon dolar zarar eden ve PacWest'ten sonra ikinci olan Silvergate Bank, Mart ayı başında kapanacağını duyurdu.

Bununla birlikte, BankRegData'ya göre, tüm bankaların toplam faiz gideri, ilk çeyrekte bir yıl öncesine göre 10 kat artarak 85 milyar dolara yükseldi. Bunun nedeni, bankaların özellikle Mart ayından bu yana mevduat sahiplerine daha yüksek oranlar ödemek zorunda kalması.

MALİYETLER YÜKSELİYOR

Banka analisti ve Whalen Global Advisors başkanı Christopher Whalen, "Sonuçlar ilk çeyrek için oldukça iyi görünüyor, ancak yılın geri kalanında iyi görünmeyecek" dedi.

Whalen, her borç verenin SVB'nin iflas etmesinden sonra mevduat sahiplerine ödediği faiz miktarını artırmak zorunda kaldığını söyledi ve “Bankalar için fon maliyeti çok yükselecek. İnsanları şok edecek” diye ekledi.

Verilere göre, ticari gayrimenkulün çok önemli bir bölümündeki - sahipleri tarafından kullanılmayan mülklere bağlı krediler - temerrütler ilk çeyrekte üçte bir oranında artarak 12 milyar dolara ulaştı ve bu, 2020'den bu yana en yüksek seviye oldu.

FDIC'nin sigorta fonu kapsamındaki hesaplarda tutulan mevduat hacmi, yılın ilk üç ayında 400 milyar dolar arttı. Mart ayının sonunda Mevduat Sigorta Fonu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10.4 trilyon dolarlık tüketici mevduatını destekledi.