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  3. 20 Mayıs 2020 18:48

ABD Başkanı Trump'tan G-7 zirvesiyle ilgili açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, G-7 toplantısını yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirterek, bu toplantının yüz yüze yapılmasınıın tüm normalleşmeye büyük bir mesaj olacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'tan G-7 zirvesiyle ilgili açıklama!
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan G-7 toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Trump, Twitter hesabından, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanan ancak daha sonra salgın nedeniyle online ortama taşınan G-7 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin normalleşme sürecine girdiğini anımsatan Trump, "G-7 Liderler Zirvesini aynı ya da yakın bir tarihte, Washington DC'de, efsanevi Camp David'de yapmayı düşünüyorum. G-7'nin diğer üyeleri de normalleşme sürecine başlıyor. Bu, (toplantının yüz yüze yapılması) tüm normalleşmeye büyük bir mesaj olur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, G-7 Liderler Zirvesi video konferans yerine yüz yüze yapmayı düşünüyor.

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