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ABD, İsrail'in Suriye'ye saldırıları sonrası harekete geçti

ABD, İsrail'in Suriye'ye saldırıları sonrası harekete geçti
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarının ardından ABD'nin her iki tarafla temas halinde olduğunu belirterek, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları konusunda ''çok endişeli'' olduklarını ifade etti.

ABD, İsrail ve Suriye arasında diplomasi trafiğine başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarını durdurmak için ABD'nin her iki tarafla temas halinde olduğunu belirtti. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları konusunda "çok endişeli" olduklarını ifade eden Rubio, "Konuştuğumuz gibi bu konu üzerinde çalışıyoruz. Az önce ilgili taraflarla telefonda görüştüm. Bu konuda çok endişeliyiz ve umarım bugün ilerleyen saatlerde bazı güncellemeler yapacağız" dedi.

İsrail ordusu, Suriye'nin Süveyda kentinde hükümet güçleri ile Dürziler arasındaki çatışmaları gerekçe göstererek, başkent Şam'da Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığı yerleşkeleri ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. 

İsrail'den Suriye'nin kalbi Şam'a peş peşe saldırılarİsrail'den Suriye'nin kalbi Şam'a peş peşe saldırılarDünya

 

 

İHA

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Etiketler abd Suriye İsrail saldırı şam
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