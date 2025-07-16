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İsrail'den Suriye'nin kalbi Şam'a peş peşe saldırılar

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İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'a art arda saldırılar düzenledi. Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin hedef alındığı bildirildi. İsrail, Şam'ın ardından Dera kentine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye hükümetine ait Genelkurmay Başkanlığı'nın girişine saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "IDF, Suriye'nin güneyinde Dürzi sivillere yönelik hükümet eylemlerini ve bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda IDF bölgede saldırılar düzenlemekte ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı durumda" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'a art arda saldırılar düzenledi. Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin hedef alındığı bildirildi. İsrail, Şam'ın ardından Dera kentine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den ikinci saldırı

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına ikinci bir saldırı gerçekleştirdi.

Patlamaların, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığı'nın arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldiği bildirildi.

Saldırı anı canlı yayına yansıdı

Birden çok saldırının hedefi olan Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulma anları Suriyeli haber kanalı Syria TV ile Katar merkezli Al Jazeera ve Suudi Al Arabia televizyonlarının canlı yayını sırasında kameralara yansıdı. İsrail savaş uçakları, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini de hedef aldı. Saldırının ardından yerleşkeden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'a art arda saldırılar düzenledi. Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin hedef alındığı bildirildi. İsrail, Şam'ın ardından Dera kentine de hava saldırısı düzenledi.

Suriye Sağlık Bakanlığı: Can kaybı 6'ya yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında 5’i asker 6 kişinin öldüğü, 28 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

İsrail Savunma Bakanı: Operasyonlar sürecek

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Şam'a düzenlenen ikinci saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Dürzilere saldıran güçler tamamen çekilene kadar operasyonlarını sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Dera kentine hava saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın ardından Dera kentine de hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Suriye ordusuna ait 172'nci Tugay Karargahını hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'a art arda saldırılar düzenledi. Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin hedef alındığı bildirildi. İsrail, Şam'ın ardından Dera kentine de hava saldırısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Şam'a gerçekleştirdiği saldırılar sabotaj girişimidir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir. Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye yönetiminin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır" denildi. 

AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırıları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

İHA/DHA

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Etiketler israil ordusu Suriye şam
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