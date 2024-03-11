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ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı
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Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Yemen'in Hudeyde kentine bağlı Bacil ilçesindeki el-Arac bölgesi ve Es-Salif ilçesine bağlı Ras İsa bölgesi, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının hedefi oldu.

Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin Yemen'in batısındaki El-Hudeyde kentine 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıların bilançosu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, saldırılar Bacil ilçesindeki el-Arac bölgesi ve Es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesine gerçekleştirildi.

 İÇ SAVAŞI UZATABİLİR

Saldırıların, Husilerin Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği düşünülüyor.

Hava saldırılarının sivil kayıplara yol açıp açmadığı bilinmiyor. Saldırıların bölgedeki gerilimi daha da tırmandırması ve Yemen'deki iç savaşı uzatması endişesi var.

Etiketler abd Yemen  saldırı
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