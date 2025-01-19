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ABD Yüksek Mahkemesi’nden TikTok yasağına onay

ABD Yüksek Mahkemesi’nden TikTok yasağına onay
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ABD Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören yasayı onayladı.

ABD’nin TikTok savaşında yeni bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Yasanın ifade özgürlüğü haklarını ihlal etmediğini belirten mahkeme, ABD hükümetinin uygulamaya sahip olan Çinli ByteDance şirketi ilgili meşru ulusal güvenlik endişelerini ortaya koyduğuna karar verdi. Yasa, 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

“Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur“

ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını 58’e karşı 360 oyla geçtiğimiz yıl onaylamıştı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından, “Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur“ demişti.

TikTok Ceo’su “Anayasa bizim tarafımızda” demişti

TikTok CEO'su Shou Zi Chew ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın da onayladığı yasayı engellemek için başlattıkları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini ifade ederek, “İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Trump: "TikTok ile ilgili kararımı yakın zamanda vereceğim"

ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin TikTok yasağını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, “Yüksek Mahkeme kararına herkes saygı duymalı. TikTok ile ilgili kararımı yakın zamanda vereceğim, ancak durumu gözden geçirmek için zamanım olmalı” dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin bugün Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok’u yasaklayan yasayı onaylamasının ardından açıklama geldi. ABD’nin 47. Başkanı olarak sçilen Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, “Yüksek Mahkeme kararı bekleniyordu ve herkes buna saygı duymalı. TikTok ile ilgili kararımı yakın zamanda vereceğim, ancak durumu gözden geçirmek için zamanım olmalı. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

“Zaman içinde gerçekleşecek bir süreç olacak”

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ise yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin yasayı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu çabanın bir sonraki aşaması yani 19 Ocak'ta yürürlüğe girdikten sonra yasanın uygulanması ve yasaya uyulmasının sağlanması, zaman içinde gerçekleşecek bir süreç olacak” dedi.

Öte yandan Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, yasağın uygulanmayacağı ve konunun 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump'a bırakılacağı kaydedildi.

İHA

Etiketler tiktok donald trump tiktok yasağı abd Amerika
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