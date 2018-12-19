Erken emeklilik bekleyenlere müjde
Erken emeklilik bekleyenlere müjde
İstanbullular iş çıkışına dikkat ! Kar yağışı başladı
İstanbullular iş çıkışına dikkat ! Kar yağışı başladı
Toplu taşımada yeni dönem Kredi kartıyla binilecek
Toplu taşımada yeni dönem Kredi kartıyla binilecek
Erdoğan açıkladı ! O ev kamulaştırıldı, müze oluyor
Erdoğan açıkladı ! O ev kamulaştırıldı, müze oluyor
Vatandaş yılbaşı tatilini 4 güne çıkardı
Vatandaş yılbaşı tatilini 4 güne çıkardı
Milyonlarca kişi başvurmuştu... O parayı geri alabilirsiniz !
Milyonlarca kişi başvurmuştu... O parayı geri alabilirsiniz !
''Dayak davasında'' bir şok Sıla'ya bir şok da Ahmet Kural'a !
''Dayak davasında'' bir şok Sıla'ya bir şok da Ahmet Kural'a !
Asgari ücret görüşmeleri için milyonlarca çalışana kötü haber
Asgari ücret görüşmeleri için milyonlarca çalışana kötü haber
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 19 Aralık 2018 16:54

27 yaşında ve 18 çocuğu var !

Bekar kalıp anne olmak isteyen kadınlar sperm donörlüğünü tercihi ediyor.

27 yaşında ve 18 çocuğu var !
A+ A-

Sperm donörlüğü, bekar kalmak ama aynı zamanda anne olmak isteyen kadınların arasında oldukça yaygın. ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan 27 yaşındaki genç adamın mesleği sperm donörlüğü, daha amiyane bir tabirlerle damızlık!
 
ABD'li Kyle Gordy'nin sosyal medya sayfası pozitif çıkan gebelik testleriyle dolu ve bunu göstermekten gurur duyuyor.

Gordy's kadınlarla buluşuyor, onlarla birkaç gün geçiriyor karşılığında seks yapıyor ve seyahat ediyor.

Şimdiye kadar 18 çocuğu olduğunu belirten Gordy, geçtiğimiz bir kaç ay içinde bu sayıya daha fazlasının da eklenebileceğini söylüyor.

Gordy bu işe dört yıl önce Facebook'a verdiği bir ilanla başlamış.

Genç adam "Ben bayağı popüler bir adamım. Her ay en az 100 kadın yardım için kapımı çalıyor. Yüksek talep görüyorum. Herkese yetişemiyorum tabii, her ay iki ila beş kadını hamile
bırakabiliyorum." diyor ve bu hizmetten para almadığını ekliyor.

Gordy hem bekar annelerle hem de çocuk sahibi olamayan çiftlerle çalıştığını söylüyor.

Bazı kadınların spermi kendi içlerine şırınga ile zerk ettiklerini söylerken en az dörtte biri de seks yaparak, geleneksel yöntemle hamile kalmak istediğini söylüyor.

Şimdiye kadar hiç yurtdışına çıkmadığını söyleyen Gordy "Eğer biri beni İngiltere'ye isterse oraya gitmekten de memnun olurum. Kuzey Kore ve savaş bölgeleri haricinde her yere giderim." diyor.
Müşterilerinin yaşının 18-42 arasında değiştiğini söyleyen Gordy geleneksel baba rolü üstlenmediği için memnun olduğunu söylüyor.

İlerleyen yıllarda tüm çocuklarının katılacağı dev bir babalar günü partisi düzenlemek istediğini söyleyen Gordy alkol, sigara ve uyuşturucu kullanmadığını söylüyor. Kahve içmediğini ve sadece sperm üretimine dost gıdalar tükettiğini belirtiyor.

Şu sıralar üniversiteye devam ettiğini belirten genç adam iki kardeşinin de mühendis olduğunu vurguluyor.

kadın , bekar , baba , sperm donörlüğü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM