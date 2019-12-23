ABD, Kim'in Noel hediyesine karşı alarma geçti

Washington, yıl sonu ya da tatil sezonu bitimi boyunca Pyongyang yetkililerinin 'Noel Hediyesi' olarak adlandırdığı füze atışı riskine karşın Kuzey Kore'yi yakın takibe aldı.

Kim Jong- un yönetimi, Donald Trump'ın azil süreci tartışmalarıyla savunmasız olduğu algısı üzerine, nükleer silahsızlanma görüşmeleri ile ilgili katı bir politika benimsemeyi planlıyor.

Bu sözler, CNN'e konuşan Kim Jong-un yönetimine yakın bir yetkilinin ifadeleri... İsmi açıklanmayan kaynak, bu yeni politikanın Washington ile gerçekleştirilen müzakere masasından kalkmak ve nükleer silah devleti statüsünün güçlendirilmesi düşüncelerinin bir yansıması olduğu görüşünde.

Aynı kaynak, Kim'in bir "bekle ve gör" politikası benimsediğini bunun nedeninin ise, Trump'ın azil süreci ve yaklaşmakta olan 2020 cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle politik olarak savunmasız olduğu algısına dayanıyor.

İSTEDİĞİN "NOEL HEDİYESİ"Nİ SEÇ

Kuzey Kore, aralık ayı başında Trump yönetimini nükleer müzakere görüşmelerinde artık zamanın tükenmekte olduğunu ve Pyongyang'dan hangi "Noel hediyesini" istediklerini seçebileceklerini söyleyerek tehdit etmişti.

ABD'li yetkililer geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer müzakerelerde taviz vermek için tek taraflı olarak belirlenen yıl sonu teslim tarihini kabul etmeyeceğini söylemişti.

Ancak, ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Washington'ın nükleer silahlardan arındırma görüşmelerine karşı istekli olduğunu ve Pyongyang yönetimini müzakere masasına yeniden çağırdığını ifade etti.

'HEDİYE' GERÇEK Mİ? UZMANLAR YANITLADI

Uzmanlar ve analistler, "Noel hediyesi" uyarısının bir çeşit gelişmiş füze fırlatma veya uydu testi , ABD ve diğer küresel güçlerin yanıt vermesini gerektirecek eylemleri yansıtabileceğini düşünüyorlar.

Son uydu fotoğrafları, Kuzey Kore'nin Sohae uydu fırlatma tesisinde kıtalararası menzilli balistik füzelerin(ICBM'ler) üretimiyle ilgili çalışmalar yapıldığını göstermişti.

Ancak uzmanlar, Kuzey Kore'nin uydu fırlatma, kıtalararası menzilli balistik füzel ateşleme veya bir nükleer silahı patlatma gibi provokatif bir test gerçekleştirme şansı çok düşük olduğunu ifade ediyor. Çünkü bu tip eylemler Pyongyang's iki önemli uluslararası ticaret ortağı Çin ve Rusya'nın aşırı provakatif bulacağı, Pyongyang's iki önemli uluslararası ticaret ortağı, kaynak söyledi.



KİM JONG-UN ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, üst düzey askeri yetkililerin katıldığı toplantıya başkanlık etti. Toplantıda Kuzey Kore'nin silahlı kuvvetlerinin genel anlamda güçlendirilmesi için neler yapılabileceği ele alındı. Kim ve askeri yetkililerin, toplantıda Kuzey Kore'nin savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi konusu üzerinde durdukları ifade edildi.

ABD ordusu, Kuzey Kore'nin bu yıl 20'den fazla füze denemesi yaptığını açıkladı. Atışı yapılan bu füzelerin arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kurallarına aykırı olduğu kabul edilen yeni tip denizaltından fırlatılabilen balistik füzeler de bulunuyor.

NÜKLEER MÜZAKERELER 5 EKİM'DE BİTMİŞTİ

Trump ve Kim arasında 3 yüz yüze görüşme olmuş, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemelere ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.