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  4. 02 Nisan 2019 20:28

ABD Türk pilotların F-35 eğitim uçuşlarını durdurdu

ABD, F-35 eğitimi alan Türk pilotlarının ve teknik ekibin eğitiminin durdurulduğunu açıkladı.

ABD Türk pilotların F-35 eğitim uçuşlarını durdurdu
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ABD'nin Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşlarını durdurduğu ve teknik ekibin eğitimini askıya aldığı belirtildi.
ABD Senatosu'ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin yeni başkanı James Inhofe'nin ABD'nin Türk pilotlarının, şimdiye kadar Florida, Teksas ve Arizona'da gerçekleştirdiği F-35 eğitim uçuşlarını durdurduğunu ve teknik ekibin eğitimini askıya aldığını duyurduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) dün yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denilmişti.

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