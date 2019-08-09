ABD'den Hürmüz Boğazı'na asker talebi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güney Kore Savunma Bakanı arasında yapılan görüşmede, Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'na asker takviyesi yapması gerektiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore'de Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı'na asker gönderilmesi için talepte bulundu.



Güney Kore yönetiminin ise çeşitli seçenekleri değerlendireceği belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nda son haftalarda yaşanan gerilim, 4 Temmuz'da İran'a ait bir petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda İngiliz donanması tarafından durdurulması ve sonrasında yapılan karşılıklı sert açıklamalarından ardından yeniden başlamıştı.

ABD yönetimi Hürmüz Boğazı'nda faaliyet yürüten, ticari ilişkiler nedeniyle gemi gönderen bazı ülkelerden asker takviyesi istemişti. Almanya teklifi kabul etmemişti.