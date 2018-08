ABD'den Türkiye'ye yeni vergi ! İki katına çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Lirası, çok güçlü dolar karşısında hızla düşüyor; buna uygun olarak çelik ve alüminyuma gümrük vergisini iki katına çıkarma yetkisi verdim" ifadesini kullandı.

Alüminyuma yüzde 20, çeliğe yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.

Trump, "Türkiye ile ilişkilerimiz şu sıralar iyi değil" diye de ekledi.

Trump'ın vergi açıklamalarından sonra ABD'nin 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 2,9'un altına geriledi.

Trump'ın açıklamasının tam çevirisi:

“Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerinin, Türkiye’nin para birimi Türk lirasının çok güçlü dolarımız karşısındaki hızlı düşüşü nedeniyle artırılması talimatı verdim! Aluminyumda vergi yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil!”

İşte Trump'ın o paylaşımı:

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!