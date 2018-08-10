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  4. 10 Ağustos 2018 15:55

ABD'den Türkiye'ye yeni vergi ! İki katına çıkarıldı

ABD, alimünyum ve çelikte Türkiye'ye uygulanacak vergileri iki katına çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye ile aramız iyi değil. Türk lirası paramız karşısında hızla değer kaybediyor" dedi.

ABD'den Türkiye'ye yeni vergi ! İki katına çıkarıldı
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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Lirası, çok güçlü dolar karşısında hızla düşüyor; buna uygun olarak çelik ve alüminyuma gümrük vergisini iki katına çıkarma yetkisi verdim" ifadesini kullandı.

Alüminyuma yüzde 20, çeliğe yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.

Trump, "Türkiye ile ilişkilerimiz şu sıralar iyi değil" diye de ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım kararlarını açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradı. İkili, ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldı.

 Trump'ın vergi açıklamalarından sonra ABD'nin 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 2,9'un altına geriledi.

Trump'ın açıklamasının tam çevirisi:

“Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerinin, Türkiye’nin para birimi Türk lirasının çok güçlü dolarımız karşısındaki hızlı düşüşü nedeniyle artırılması talimatı verdim! Aluminyumda vergi yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil!”

 İşte Trump'ın o paylaşımı:

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