ABD'li generalden İncirlik çıkışı: Nükleer bombalar taşınmalı

2000'li yıllarda Avrupa Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nda komutan yardımcısı olarak görev yapan eski Hava Kuvvetleri Generali Wald, Amerika'nın İncirlik Üssü'nde nükleer bomba bulundurduğunu ve Türkiye'de anti Amerikancılığın artması nedeniyle nükleer bombaların İtalya'ya sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE ANTİ AMERİKANCILIK ARTTI"

General Chuck Wald, ABD ile aynı stratejik amacı paylaşmadığını ifade ettiği Türkiye'de bulunan İncirlik'teki nükleer imkanların Washington için kaygı nedeni olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de artan anti-Amerikancılığı ve Erdoğan'ın Rusya'ya yakınlaşma arzusu dikkate alındığında, o silahların yerini ivedilikle değiştirmek zorundayız. İdeal olarak, yeni evleri bir Avrupa toprağı olmalı. Bir seçenek İtalya'daki Aviano Hava Üssü'dür. Lojistik bakış açısından bu çok zor olmamalı."

"İNCİRLİK'TEKİ KOMUTANLIK YUNANİSTAN'A"

İncirlik'in ABD'nin 39'uncu Kanat Komutanlığı'na da ev sahipliği yaptığını hatırlatan General Wald, "Bu güçlerin de yeri değiştirilmeli. Halihazırdaki alternatifler Kıbrıs ve Yunanistan" dedi.

Chuck Wald değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Bilhassa Yunanlar, son birkaç yıldır daha derin bir ABD askeri varlığı için haykırıyor ve giderek artan bir şekilde NATO içinde daha önemli bir rol istediklerini gösteriyorlar. Bu nedenle 39'uncu Kanat Komutanlığı'nı Yunan topraklarına yerleştirerek, bir taşla iki kuş vurulmuş olacak."

"NATO'nun İncirlik'teki varlığını çekmesi durumunda, silahların Avrupa güvenliğine zarar vermeyecek ya da lojistik kabuslara neden olmayacak şekilde nereye yerleştirilebileceği" yolundaki soruya ise emekli generalin yanıtı şu şekilde oldu:

"Birkaç yıl önce bir gazeteye DEAŞ'ın yenilmesi ve ülkeden çıkarılması kapsamında, Irak'ta, bilhassa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki topraklarda, yeni bir hava üssü inşa edilmesiyle ilgili bir fikir yazısı yazdım."